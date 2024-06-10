Dezenflasyon nedir? Dezenflasyonun ekonomiye etkileri nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Haziran’da katıldığı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde, "Ekonomi programımızın ilk yılı geçiş yılıydı ve bu dönemi başarıyla tamamladık. Şimdi programın sonuçlarını daha net göreceğimiz yeni bir döneme; dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek inşallah aynı başarıyı tekrar yakalayacağız. Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecektir. Belirsizliklerden kurtulduğumuzda bu yeni dönemin baş aktörü Türkiye olacaktır” açıklamasında bulunmuştu. Peki dezenflasyon nedir?