Dezenflasyon nedir? Dezenflasyonun ekonomiye etkileri nelerdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Haziran’da katıldığı "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde, “Dezenflasyon sürecine giriyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Peki, dezenflasyon nedir? Dezenflasyon ekonomiye nasıl yansır? İşte detaylar…
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Haziran’da katıldığı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde, "Ekonomi programımızın ilk yılı geçiş yılıydı ve bu dönemi başarıyla tamamladık. Şimdi programın sonuçlarını daha net göreceğimiz yeni bir döneme; dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek inşallah aynı başarıyı tekrar yakalayacağız. Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecektir. Belirsizliklerden kurtulduğumuzda bu yeni dönemin baş aktörü Türkiye olacaktır” açıklamasında bulunmuştu. Peki dezenflasyon nedir?
Dezenflasyon nedir?
Dezenflasyon, enflasyon oranının yani fiyat artış hızının zaman içinde azalmasıdır. Dezenflasyon, yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder.
Dezenflasyon ekonomiye nasıl yansır?
Dezenflasyon durumunda, tüketicilerin ve işletmelerin maliyetleri daha az hızla artar. Öte yandan fiyat artışlarının yavaşlaması, işletmelerin maliyetlerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olur.
Merkez Bankası dezenflasyon sürecinde faiz oranlarını düşürebilir. Bunun nedeni, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve enflasyon oranını hedeflenen seviyelerde tutmaktır.
Fiyat artışlarının yavaşlaması, tüketici güvenini artırabilir. Tüketiciler, gelecekteki fiyatların daha az artacağını düşündüklerinde harcamalarını artırabilirler.
Düşen enflasyon oranları genellikle daha düşük faiz oranları anlamına gelir. Bu da borçlanma maliyetlerini azaltır. Aynı zamanda düşük enflasyon tasarrufları teşvik edebilir.