Dezenflasyon nedir? Ekonomiye etkisi nasıl olur?
Son günlerde gündemde olan dezenflasyon, fiyat artış hızının belirli sebeplerden ötürü azalmasını ifade eder ve ekonomik istikrarın temel unsurudur. Peki, dezenflasyonun nedenleri nelerdir? Dezenflasyonun ekonomiye etkisi nedir? İşte detaylar…
Dezenflasyon nedir?
Dezenflasyon, genel olarak bir ülkede enflasyon oranlarının sürekli azalma eğiliminde olmasıdır. Dezenflasyonist ortamda hala enflasyon vardır, ancak oranı giderek azalmaktadır.
Dezenflasyon genellikle merkez bankası politikaları ve faiz oranlarıyla doğrudan ilişkilidir. Merkez bankası, para arzını kontrol etme ve faiz oranlarını ayarlama gibi uygulamalarla enflasyonu düşürmeyi hedefleyebilir. Ancak bu politikaların aşırı sıkı olması talebi azaltabileceği gibi potansiyel olarak ekonomik büyümeyi de engelleyebilir.
Dezenflasyonun nedenleri nelerdir?
Dezenflasyonun en temel nedeni, enflasyonu önlemeye yönelik politikalar geliştirmektir. Dezenflasyon politikaları, makro ölçekte tüketimi kısıtlamak ya da para arzını azaltmak şeklinde olabilir. Ayrıca piyasa içerisindeki mal ve hizmetlerin artışı da fiyatların yukarı yönlü tırmanışını engeller.
Üretimin artması, enerji maliyetlerinin düşmesi, maliye politikalarının enflasyonu düşürücü etkiye yönelik düzenlenmesi dezenflasyonun nedenlerinden sayılabilir. Çünkü üretim artarsa piyasadaki girdiler de artacak ve arz fazlalığından kaynaklı olarak fiyatlar düşecektir.