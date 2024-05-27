Dezenflasyon nedir? Ekonomiye etkisi nasıl olur?

Dezenflasyon genellikle merkez bankası politikaları ve faiz oranlarıyla doğrudan ilişkilidir. Merkez bankası, para arzını kontrol etme ve faiz oranlarını ayarlama gibi uygulamalarla enflasyonu düşürmeyi hedefleyebilir. Ancak bu politikaların aşırı sıkı olması talebi azaltabileceği gibi potansiyel olarak ekonomik büyümeyi de engelleyebilir.