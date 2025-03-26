Dezenflasyonun nedenleri ve ekonomiye etkileri nelerdir?
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan dün, yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda, TCMB'nin dezenflasyon stratejisinin reel kura bağlı olmadığını bildirdi. Peki, dezenflasyon nedir? Dezenflasyonun ekonomiye etkileri nelerdir? İşte, dezenflasyona dair detaylar…
Dezenflasyon nedir?
Dezenflasyon, fiyat artış hızının yani enflasyon oranın zaman içinde azalmasıdır. Bu durum, ekonomide karmaşık etkiler yaratabilir ve dikkatli bir şekilde yönetilmesi gereken bir geçiş dönemini işaret eder. Hem olumlu hem de olumsuz etkileri olan bu süreçte, politika yapıcıların ve işletmelerin doğru kararlar alması, ekonomik istikrarın korunması açısından kritik öneme sahiptir.
Dezenflasyonun nedenleri nelerdir?
1-) Talep azalması
Tüketicilerin harcama eğiliminin azalması, özellikle belirsizlik dönemlerinde veya ekonomik durgunluk beklentisiyle ortaya çıkabilir. İşletmelerin yatırım harcamalarını kısması, talep düşüşünü tetikleyebilir.
2-) Arz artışı
Teknolojik gelişmeler, üretim verimliliğini artırarak arzı yükseltebilir ve fiyatları düşürebilir. Küresel tedarik zincirlerindeki iyileşmeler, mal ve hizmetlerin daha bol ve ucuz hale gelmesine yol açabilir.