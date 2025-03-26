Dezenflasyonun nedenleri ve ekonomiye etkileri nelerdir?

Dezenflasyon nedir?

Dezenflasyon, fiyat artış hızının yani enflasyon oranın zaman içinde azalmasıdır. Bu durum, ekonomide karmaşık etkiler yaratabilir ve dikkatli bir şekilde yönetilmesi gereken bir geçiş dönemini işaret eder. Hem olumlu hem de olumsuz etkileri olan bu süreçte, politika yapıcıların ve işletmelerin doğru kararlar alması, ekonomik istikrarın korunması açısından kritik öneme sahiptir.