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  4. Dezenflasyonun nedenleri ve ekonomiye etkileri nelerdir?

Dezenflasyonun nedenleri ve ekonomiye etkileri nelerdir?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan dün, yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda, TCMB'nin dezenflasyon stratejisinin reel kura bağlı olmadığını bildirdi. Peki, dezenflasyon nedir? Dezenflasyonun ekonomiye etkileri nelerdir? İşte, dezenflasyona dair detaylar…

Dezenflasyonun nedenleri ve ekonomiye etkileri nelerdir? - Sayfa 1

Dezenflasyon nedir?

Dezenflasyon, fiyat artış hızının yani enflasyon oranın zaman içinde azalmasıdır. Bu durum, ekonomide karmaşık etkiler yaratabilir ve dikkatli bir şekilde yönetilmesi gereken bir geçiş dönemini işaret eder. Hem olumlu hem de olumsuz etkileri olan bu süreçte, politika yapıcıların ve işletmelerin doğru kararlar alması, ekonomik istikrarın korunması açısından kritik öneme sahiptir.

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Dezenflasyonun nedenleri ve ekonomiye etkileri nelerdir? - Sayfa 2

Dezenflasyonun nedenleri nelerdir?

1-) Talep azalması

Tüketicilerin harcama eğiliminin azalması, özellikle belirsizlik dönemlerinde veya ekonomik durgunluk beklentisiyle ortaya çıkabilir. İşletmelerin yatırım harcamalarını kısması, talep düşüşünü tetikleyebilir.

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Dezenflasyonun nedenleri ve ekonomiye etkileri nelerdir? - Sayfa 3

2-) Arz artışı

Teknolojik gelişmeler, üretim verimliliğini artırarak arzı yükseltebilir ve fiyatları düşürebilir. Küresel tedarik zincirlerindeki iyileşmeler, mal ve hizmetlerin daha bol ve ucuz hale gelmesine yol açabilir.

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Dezenflasyonun nedenleri ve ekonomiye etkileri nelerdir? - Sayfa 4

3-) Para politikası

Merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için uyguladığı sıkı para politikaları, kredi maliyetlerini artırarak talebi azaltabilir. Faiz oranlarındaki yükseliş, tüketicilerin ve işletmelerin borçlanma isteğini azaltabilir.

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