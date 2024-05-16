  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Dikkat! Yurtdışından artık ikinci telefon getirilemeyecek

Dikkat! Yurtdışından artık ikinci telefon getirilemeyecek

Yeni bir düzenlemeyle, yolcuların yurt dışından beraberinde getirebilecekleri cep telefonu sayısına sınırlama getirildi. Artık yalnızca tek bir cep telefonu gümrük vergisi ödenerek yurda sokulabiliyor.

Dikkat! Yurtdışından artık ikinci telefon getirilemeyecek - Sayfa 1

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen birden fazla cep telefonunun fazladan gümrük vergisiyle yurda sokulması uygulamasına yasak geldi.

1 | 5
Dikkat! Yurtdışından artık ikinci telefon getirilemeyecek - Sayfa 2

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni düzenlemeyle artık yurtdışından gümrük vergisi ödeyerek bile olsa yurda ikinci telefonu sokmak mümkün olmayacak.

2 | 5
Dikkat! Yurtdışından artık ikinci telefon getirilemeyecek - Sayfa 3

Yurda ikinci bir telefon getirilmesi halinde telefona gümrükte el konulacak.

3 | 5
Dikkat! Yurtdışından artık ikinci telefon getirilemeyecek - Sayfa 4

Yolcu yeniden yurtdışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek.

4 | 5