Dikkat! Yurtdışından artık ikinci telefon getirilemeyecek
Yeni bir düzenlemeyle, yolcuların yurt dışından beraberinde getirebilecekleri cep telefonu sayısına sınırlama getirildi. Artık yalnızca tek bir cep telefonu gümrük vergisi ödenerek yurda sokulabiliyor.
Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen birden fazla cep telefonunun fazladan gümrük vergisiyle yurda sokulması uygulamasına yasak geldi.
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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni düzenlemeyle artık yurtdışından gümrük vergisi ödeyerek bile olsa yurda ikinci telefonu sokmak mümkün olmayacak.
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Yurda ikinci bir telefon getirilmesi halinde telefona gümrükte el konulacak.
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Yolcu yeniden yurtdışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek.
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