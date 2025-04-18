Dikkatler kredi faizlerinde: Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faizi hangi banka veriyor?

Buna göre tüketici kredilerinin toplam hacmi, 20 milyar 591 milyon lira yükseldi ve 2 trilyon 206 milyar 904 milyon liraya ulaştı.

Söz konusu kredilerin;

* 1 trilyon 590 milyar 102 milyon lirası ihtiyaç,

* 551 milyar 721 milyon lirası konut,

* 65 milyar 81 milyon lirası taşıt kredilerinden oluştu.

Geçen hafta taşıt kredisi hacminde gerileme yaşanırken, diğer iki kredi hacminde ise artış gerçekleşti.