Dikkatler kredi faizlerinde: Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faizi hangi banka veriyor?
TCMB’nin, politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46’ya çıkarmasının ardından dikkatler bir yandan da kredi faizlerine çevrildi. Analistler, piyasa fonlamasının yüzde 46 ile devam edeceğini ve ilk etapta kredi faizlerinin çok fazla etkilenmeyeceğini öngörüyor. 18 Nisan 2025 itibarıyla konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranları ne? 100 bin TL ihtiyaç, 1 milyon TL konut, 250 bin TL taşıt kredisi için en düşük faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? Güncel geri ödeme tabloları nasıl? İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacminde 11 Nisan ile sonra eren haftada artış devam etti.
Buna göre tüketici kredilerinin toplam hacmi, 20 milyar 591 milyon lira yükseldi ve 2 trilyon 206 milyar 904 milyon liraya ulaştı.
Söz konusu kredilerin;
* 1 trilyon 590 milyar 102 milyon lirası ihtiyaç,
* 551 milyar 721 milyon lirası konut,
* 65 milyar 81 milyon lirası taşıt kredilerinden oluştu.
Geçen hafta taşıt kredisi hacminde gerileme yaşanırken, diğer iki kredi hacminde ise artış gerçekleşti.
TCMB’NİN KARARI FAİZ ORANLARINA NASIL YANSIYACAK?
Bu arada TCMB’nin politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46 seviyesine çıkarmasının ardından dikkatler bir yandan da kredi faizlerine çevrildi.