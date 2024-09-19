Dış ticaret ve dış ticaret politikası

Dış ticaret nedir?

Dış ticaret, ulusal sınırların ötesinde mal alışverişidir. Bu alışveriş ithalat ve ihracat olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. İthalat, başka bir ülkeden mal veya hizmet satın alımıdır. İhracat ise, bir ülkede kişi ya da kurumların ürettiği mal veya da hizmetlerin yurtdışına satılmasıdır.