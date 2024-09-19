Dış ticaret ve dış ticaret politikası
Dış ticaret, ülkeler arasındaki ticari amaçlı mal ve hizmet alışverişidir. Dış ticaret, ekonomik büyümeyi teşvik eder, iş birliği fırsatları yaratır ve farklı ülkeler arasında kaynakların etkin kullanımını sağlar. Peki, dış ticaret politikası nedir? Dış ticaret politikasının amaçları ve araçları nelerdir? İşte detaylar…
Dış ticaret nedir?
Dış ticaret, ulusal sınırların ötesinde mal alışverişidir. Bu alışveriş ithalat ve ihracat olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. İthalat, başka bir ülkeden mal veya hizmet satın alımıdır. İhracat ise, bir ülkede kişi ya da kurumların ürettiği mal veya da hizmetlerin yurtdışına satılmasıdır.
Dış ticaret politikası nedir?
Dış ticaret politikası; ödemeler bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat ve ithalat kalemleri üzerindeki tüm hükümet faaliyetlerini kapsayan bir ekonomi politikasıdır.
Bir başka deyişle, ülkenin dış ticaret hedeflerine ulaşmak için belirlediği stratejik planlara “dış ticaret politikası” denir. Dış ticaret politikası, dış ticaret faaliyetlerini düzenler ve yönetir.
Dış ticaret politikasının amacı
Günümüzde çoğu ülkelerde ekonomik politikaların temel amacı serbest piyasa ekonomisini bütün kurum ve kuralları ile uygulamaktadır. Dış ticaret politikasının amacı, döviz gideri doğuran işlemlerin kısıtlanması ve döviz kazandırıcı işlemlerin özendirilmesi ile dış ticaret bilançosu açıklarının giderilmesine yöneliktir. Bu da ithalatı kısarak döviz tasarrufu sağlayarak uygulanır.