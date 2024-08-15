Dışlama etkisi (crowding-out) nedir?

Bunun en net örneğini kamu harcamalarını artırılmasında görebiliriz. Kamu, harcamalarını artırırken, özel sektörün kullanacağı bir kısım finansal sermaye, ara malı, makine-teçhizat ve işgücünü de kullanacaktır. Bu durumda, söz konusu üretim faktörlerinin maliyeti artacak, özel sektörün yatırım ve üretim maliyetleri artacak, karlılığı azalacaktır. Bunun sonucu olarak özel sektör, bir kısım yatırım kararlarından vaz geçecektir. İşte, artan kamu yatırımları nedeniyle özel sektörün bir kısım yatırımlarından vazgeçmesine, kamunun, özel sektörü dışlaması adı verilmektedir.