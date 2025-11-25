Diversifikasyon: Risk yönetiminin temel taşı

​

Diversifikasyon nedir?

​Diversifikasyon, yatırımcıların sermayelerini tek bir varlık, sektör veya coğrafi bölgeye yoğunlaştırmak yerine, farklı niteliklere sahip çeşitli yatırım araçlarına dağıtması stratejisidir. Bu yaklaşım, beklenmedik piyasa dalgalanmalarına veya tek bir yatırımın olumsuz performansına karşı bir tür sigorta görevi görür.