Doğal gaz faturası yüksek geliyorsa dikkat! Yakmayan komşudan fark tahsil ediliyor
Havaların soğumasıyla doğal gaz kullanımı da arttı. Faturaların yüksek geleceği endişesi tasarrufa iterken, kimi de çözümü bazı odalarda petekleri açmamakta bulunuyor. Uzmanlar ise faturanın yüksek gelmesi halinde doğal gazını yakmayarak komşudan geçinenden tutarın tahsil edilebileceği uyarısı yaptı.
Kış aylarının gelmesiyle doğal gaz kullanımını arttı. Faturaların yüksek geleceği endişesiyle kombisini açmayan veya odalardaki ısıtma peteklerinin bazılarını açan kişiler, komşusunun faturasının yüksek gelmesine neden olabiliyor.
Mahkemeye başvurarak fark alınabiliyor
Avukat Kenan Demirezen, “Vatandaş bin lira, bin 500 lira doğal gaz faturası ödüyorken, komşunun kombiyi çalıştırmaması sebebiyle bu rakam yükseliyorsa; 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira gibi bir doğal gaz faturası ödemek zorunda kalıyorsa, mahkemeye başvurarak bu farkı ondan talep edebilir” dedi.
"Komşuya dava açılabilir"
Avukat Kenan Demirezen, kombisini açmayarak faturanın yüksek gelmesine neden olan komşuya dava açılabileceğini belirtti.