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  4. Doğal gaz faturası yüksek geliyorsa dikkat! Yakmayan komşudan fark tahsil ediliyor

Doğal gaz faturası yüksek geliyorsa dikkat! Yakmayan komşudan fark tahsil ediliyor

Havaların soğumasıyla doğal gaz kullanımı da arttı. Faturaların yüksek geleceği endişesi tasarrufa iterken, kimi de çözümü bazı odalarda petekleri açmamakta bulunuyor. Uzmanlar ise faturanın yüksek gelmesi halinde doğal gazını yakmayarak komşudan geçinenden tutarın tahsil edilebileceği uyarısı yaptı.

Doğal gaz faturası yüksek geliyorsa dikkat! Yakmayan komşudan fark tahsil ediliyor - Sayfa 1

Kış aylarının gelmesiyle doğal gaz kullanımını arttı. Faturaların yüksek geleceği endişesiyle kombisini açmayan veya odalardaki ısıtma peteklerinin bazılarını açan kişiler, komşusunun faturasının yüksek gelmesine neden olabiliyor.

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Doğal gaz faturası yüksek geliyorsa dikkat! Yakmayan komşudan fark tahsil ediliyor - Sayfa 2

Mahkemeye başvurarak fark alınabiliyor

Avukat Kenan Demirezen, “Vatandaş bin lira, bin 500 lira doğal gaz faturası ödüyorken, komşunun kombiyi çalıştırmaması sebebiyle bu rakam yükseliyorsa; 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira gibi bir doğal gaz faturası ödemek zorunda kalıyorsa, mahkemeye başvurarak bu farkı ondan talep edebilir” dedi.

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Doğal gaz faturası yüksek geliyorsa dikkat! Yakmayan komşudan fark tahsil ediliyor - Sayfa 3

"Komşuya dava açılabilir"

Avukat Kenan Demirezen, kombisini açmayarak faturanın yüksek gelmesine neden olan komşuya dava açılabileceğini belirtti.

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Doğal gaz faturası yüksek geliyorsa dikkat! Yakmayan komşudan fark tahsil ediliyor - Sayfa 4

Avukat Demirezen, “Kişi; gerek doğal gaz yakmamakla, gerek başka şekilde zarar veya rahatsızlık vermek gibi bir durumla karşı karşıya kalırsa, bu zararlarını temin etmek için hukuk yoluna başvurabilir” dedi.

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