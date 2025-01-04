Doğal gaz faturası yüksek geliyorsa dikkat! Yakmayan komşudan fark tahsil ediliyor

Mahkemeye başvurarak fark alınabiliyor

Avukat Kenan Demirezen, “Vatandaş bin lira, bin 500 lira doğal gaz faturası ödüyorken, komşunun kombiyi çalıştırmaması sebebiyle bu rakam yükseliyorsa; 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira gibi bir doğal gaz faturası ödemek zorunda kalıyorsa, mahkemeye başvurarak bu farkı ondan talep edebilir” dedi.