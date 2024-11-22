Doğal gaz kullanımında kritik 7 detay! Faturayı düşürüyor, büyük tasarruf sağlıyor
Havaların soğumasıyla birlikte doğal gaz kullanımı arttı. Olumsuz hava koşulları ve yapılan kullanıcı hataları tehlikeli durumlara neden olabiliyor. Doğal gaz kullanımında güvenlik önlemleri kritik önem taşıyor. Güvenlik konusunda basit önlemler alarak tasarruf etmek de mümkün. İşte ekonomik, konforlu ve güvenli enerji doğal gazın kullanımında dikkat edilmesi gereken kritik 7 detay…
Kışın gelmesiyle birlikte doğal gaz kullanımı da arttı. Olumsuz hava koşulları, yetkili olmayan servisler, alınmayan önlemler ve kombideki hasarlar doğal gazda hem güvenliği tehdit ediyor hem de yüksek faturalara neden oluyor. Peki, Doğal gaz kullanırken nelere dikkat edilmeli? Doğru ve güvenli bir kullanım için neler yapılmalı? Doğal gazın yaşam alanlarında 7/24 gönül rahatlığıyla kullanılabilmesi için dikkat edilmesi gerekenler
‘Onay verilmeden kullanılmamalı’
''Güvenlik risklerini ortadan kaldırmak ve olumsuz durumlarla karşılaşmamak için doğal gazın kullanıma başlamadan önce mutlaka dağıtım şirketinin gerçekleştirdiği kontrollerin tamamlanmış olması gerekiyor. İlk ve yenilenen sözleşmeler sonrasında yalnızca dağıtım şirketinin onayı ile doğal gaz kullanımına başlanmalı. Doğal gaz tesisatına ve yakıcı cihazlara sertifikasız kişiler tarafından müdahale edilmemeli, yapılacak her türlü müdahalede ise öncesinde dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmeli.
‘Periyodik bakım ve onarım yapılmalı'
Her kış dönemi öncesinde cihazların periyodik bakımlarının ve bacaların kontrollerinin yetkili firmalara yaptırılması ihmal edilmemeli. Bu, aynı zamanda tasarruflu doğal gaz kullanımı için de önemli. Tasarruf ve güvenlik bir arada.