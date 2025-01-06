Doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine dev zam! Resmi Gazete'de yayımlandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2025'ten itibaren geçerli olacak doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine yönelik yeni zam oranlarını duyurdu. Bu artışlarla birlikte, tüketicilerin ödeme yükü belirgin bir şekilde yükselecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine yapılacak yeni zam oranlarını duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda zam yapılacak.
HİZMET BEDELLERİNE DEV ZAM
Yeni düzenlemeyle birlikte abone bağlantı bedeli yüzde 77,96 oranında artarak 6 bin 154 TL’ye çıkarken, diğer hizmet kalemlerinde de belirgin artışlar dikkat çekti.