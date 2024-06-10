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  4. Doğalgaz faturaları için destek geliyor: Devlet tarafından ödenecek

Doğalgaz faturaları için destek geliyor: Devlet tarafından ödenecek

Dar gelirliler için doğalgaz faturası desteği geliyor. Torba yasa kapsamında, dar gelirli hanelerin doğal gaz faturasının bir kısmını devlet karşılayacak. Bu düzenleme, doğal gaz desteğinin sona ermesiyle zam olup olmayacağını merak edenler için de bir çözüm olarak görülüyor.

Doğalgaz faturaları için destek geliyor: Devlet tarafından ödenecek - Sayfa 1

Mayıs başında sona eren 25 metreküplük doğalgaz desteğinin ardından, yeni bir zam olup olmayacağı merak ediliyordu. Yeni düzenleme ile dar gelirliler, yüksek faturalarla karşı karşıya kalmadan kış aylarını geçirebilecek.

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Doğalgaz faturaları için destek geliyor: Devlet tarafından ödenecek - Sayfa 2

Dar gelirli haneler, doğalgaz faturalarının sadece bir kısmını ödeyecek, kalan kısmı ise devlet tarafından karşılanacak. Örneğin, yüksek gelirli bir haneden 3 bin TL'lik fatura tamamen alınırken, dar gelirli bir haneden sadece yüzde 30'u alınacak, geri kalanı devlet tarafından ödenecek.

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Doğalgaz faturaları için destek geliyor: Devlet tarafından ödenecek - Sayfa 3

Kriterler belirlenecek

Destek kapsamında, gelir gruplarının belirlenmesi için özel bir çalışma yapılacak. Bu çalışmanın detayları ilerleyen günlerde netleşecek.

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Doğalgaz faturaları için destek geliyor: Devlet tarafından ödenecek - Sayfa 4

Show Haber'in haberine göre kullanıcılar, bu desteği "Yetmez ama belli bir katkı sağlamış olur" şeklinde yorumladı.

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