Doğalgazı sürekli açık tutmak mı gerekiyor? Açıp kapatmak faturayı kabartır mı? Uzmanlar açıkladı
Doğalgaz kullanımının daha ekonomik olması ile ilgili, kimi uzmanlar sürekli açık olması gerektiğini söyleseler de bunun aksi görüşler de var. Peki doğalgazı sürekli açık tutmak daha mı tasarruflu? Yoksa doğalgazı açıp kapatmak mı daha tasarruflu?
Soğuk havalar kapıda ve evlerimizi ısıtmanın en ekonomik yollarını bulmak, giderek daha önemli hale geliyor.
Peki, en uygun yöntem doğalgazı sürekli düşük seviyede açık bırakmak mı, yoksa yalnızca ihtiyaç duyulduğunda yüksek derecelerde yakmak mı?
Enerji fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı bu dönemde, doğalgaz faturalarını nasıl hafifletebileceğimiz tartışılıyor.
Londra merkezli MoneySavingExpert uzmanları, bu sorunun evin büyüklüğüne ve yalıtımın kalitesine bağlı olduğunu belirtiyor.
Yaygın olarak bilinen "doğalgazı düşük derecede sürekli açık bırakmak daha az maliyetlidir" görüşünün bir efsane olduğunu vurgulayan uzmanlar, ısınmanın en ekonomik yolunun yalnızca ihtiyaç duyulduğunda açmak olduğunu söylüyor.