Doğalgazı sürekli açık tutmak mı gerekiyor? Açıp kapatmak faturayı kabartır mı? Uzmanlar açıkladı

Soğuk havalar kapıda ve evlerimizi ısıtmanın en ekonomik yollarını bulmak, giderek daha önemli hale geliyor.

Peki, en uygun yöntem doğalgazı sürekli düşük seviyede açık bırakmak mı, yoksa yalnızca ihtiyaç duyulduğunda yüksek derecelerde yakmak mı?