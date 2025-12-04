Doğum borçlanması, tazminatlar, işsizlik maaşları: Asgari ücret zammı hangi kalemleri değiştirecek?

Milyonlarca çalışanı ve aynı zamanda tüm ödemeleri etkileyecek olan yeni asgari ücret için maraton başlıyor. Asgari ücret sadece işçilerin maaşlarını değil, bir gösterge rakamı olarak tüm ödeme ve borçlanmaları değiştirecek.

İşte konuya ilişkin tüm detaylar...