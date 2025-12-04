Doğum borçlanması, tazminatlar, işsizlik maaşları: Asgari ücret zammı hangi kalemleri değiştirecek?
Asgari ücret 2026 için takvim yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu ay boyunca yapılacak toplantılarla 2026 yılı için asgari ücret belirlenecek. Masada yine enflasyon rakamları etkili olacak. Brüt asgari ücret yüze yakın ödeme ve borçlanmayı etkilerken herkesi ilgilendirecek. Asgari ücret artışı ile beraber doğum borçlanması ve askerlik borçlanması değişecek. Tazminatlar ve işsizlik maaşları artacak. İşte tüm detaylar....
Milyonlarca çalışanı ve aynı zamanda tüm ödemeleri etkileyecek olan yeni asgari ücret için maraton başlıyor. Asgari ücret sadece işçilerin maaşlarını değil, bir gösterge rakamı olarak tüm ödeme ve borçlanmaları değiştirecek.
İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELİRLENECEK, NE ZAMAN UYGULANACAK?
Asgari ücretin yasal olarak en geç 31 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Yeni asgari ücret ise 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?
Yeni rakamı Asgari Ücret Tespit Komisyon'u belirliyor. Asgari Ücret Tespit komisyonu 15 kişiden oluşuyor. Komisyon'da 5 işçi temsilcisi TÜRKİŞ adına yer alacak. Ayrıca 5 işveren temsilcisi de TİSK adına katılacak. Komisyon'da hakem olarak 5 de hükümet temsilcisi bulunacak. Komisyonda kararlar oy çokluğu ile alınıyor.