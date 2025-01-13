Doğum yardımı ne kadar oldu 2025: Yeni doğan ilk çocuk yardımı ne kadara yükseldi
Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi müjdesini veren Erdoğan, ilk çocuk için de yardım parasını yükseltti. Peki doğum yardımı ne kadar oldu 2025: Yeni doğan ilk çocuk yardım ücreti ne kadara yükseldi?
2025’in ‘Aile Yılı’ olarak açıklanmasından günler sonra Erdoğan, ilk kez ‘Aile Yılı Programı’ kapsamında peş peşe müjdeler verdi.
Yeni evlenecek çiftler için 48 ay vadeli 150 bin faizsiz kredi müjdesini veren Erdoğan, doğum yardımı parasını da artırdığını duyurdu.
Peki ilk çocuk yardım parası ne kadara yükseldi, doğum yardımı 2025’te ne kadar oldu? İşte resmi olarak açıklanan rakamlar!