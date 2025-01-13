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  4. Doğum yardımı ne kadar oldu 2025: Yeni doğan ilk çocuk yardımı ne kadara yükseldi

Doğum yardımı ne kadar oldu 2025: Yeni doğan ilk çocuk yardımı ne kadara yükseldi

Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi müjdesini veren Erdoğan, ilk çocuk için de yardım parasını yükseltti. Peki doğum yardımı ne kadar oldu 2025: Yeni doğan ilk çocuk yardım ücreti ne kadara yükseldi?

Doğum yardımı ne kadar oldu 2025: Yeni doğan ilk çocuk yardımı ne kadara yükseldi - Sayfa 1

2025’in ‘Aile Yılı’ olarak açıklanmasından günler sonra Erdoğan, ilk kez ‘Aile Yılı Programı’ kapsamında peş peşe müjdeler verdi. 

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Doğum yardımı ne kadar oldu 2025: Yeni doğan ilk çocuk yardımı ne kadara yükseldi - Sayfa 2

Yeni evlenecek çiftler için 48 ay vadeli 150 bin faizsiz kredi müjdesini veren Erdoğan, doğum yardımı parasını da artırdığını duyurdu. 

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Doğum yardımı ne kadar oldu 2025: Yeni doğan ilk çocuk yardımı ne kadara yükseldi - Sayfa 3

Peki ilk çocuk yardım parası ne kadara yükseldi, doğum yardımı 2025’te ne kadar oldu? İşte resmi olarak açıklanan rakamlar!

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Doğum yardımı ne kadar oldu 2025: Yeni doğan ilk çocuk yardımı ne kadara yükseldi - Sayfa 4

2025’TE YENİ DOĞAN ÇOCUK YARDIM PARASI NE KADAR OLDU 

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