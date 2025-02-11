Dolar endeksi yükselişini sürdürecek mi? İşte ABD başkanlarına göre doların performansı!
Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ABD doları hassas bir konumda bulunuyor. Tarife tehditleriyle yükselen dolar, inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Ticaret politikası belirsizliğinin ortasında dolardaki güçleneceği beklentileri de sık sık dile getiriliyor. Peki, Dolar endeksi yükselişini sürdürecek mi? 1967'den bu yana ABD Dolar Endeksi'nin başkanlara göre performansı…
Trump'ın göreve gelmesinden bu yana ABD doları, küresel ticaret ve ekonomik güvene ilişkin rolü nedeniyle gümrük vergilerine karşı oldukça hassas bir konumda bulunuyor. Dolar, Çin, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarife tehditlerinin ardından güçlendi, daha sonra ocak ayında askıya alındıktan sonra düştü.
Ticaret politikası belirsizliğini korurken, bazıları doların önümüzdeki birkaç yıl içinde güçleneceğini, ancak daha sonra Trump'ın vergi kesintileriyle hızlanan şişkin ABD borcunun ortasında geri çekileceğini öngörüyor.
1967'den bu yana ABD Dolar Endeksi'nin başkanlara göre performansı
Richard Nixon'dan bu yana gelen her başkanın ABD Dolar Endeksi'ndeki eğilimlerini visualcapitalist grafikleştirdi.