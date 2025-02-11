Dolar endeksi yükselişini sürdürecek mi? İşte ABD başkanlarına göre doların performansı!

Doların altı ana para birimine karşı değerini ölçen DXY, performansı veya zayıflığını izlemenin bir yolu olarak takip ediliyor. ABD ekonomisi küresel ekonomilere göre güçlü olduğunda, güvenli liman varlığına olan talebin artması nedeniyle DXY'nin değeri genellikle yükseliş gösteriyor.