Dolar ve borsa yatırımcısının gözü Merkez Bankası’nın faiz kararında
Yurt içinde yatırımcıların gözü kulağı bugün açıklanacak olan Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Peki piyasada tahminler neler? Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararı gelir mi? Karar sonrası dolar ve borsada bir hareket olur mu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını bugün açıklıyor.Banka, 5 aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmıştı. Özellikle son aylarda yıllık enflasyonda görülen düşüş dikkat çekmeye başladı. Peki bugünkü toplantı için piyasanın beklentisi ne? Bir faiz indirimi gelir mi? Borsa ve dolar için beklentiler neler?
MASADA FAİZ İNDİRİMİ SEÇENEĞİ GÜÇLÜ MÜ?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan ekonomist Hikmet Baydar, şunları söyledi:
“Merkez Bankası’nın bu toplantıda faiz indirimi yapmama ihtimali yüksek. Gelecek ay faiz indirimi yapar diye bekliyoruz. Ancak faiz indirimi yaparsa burada 100-150 baz puan civarında bir indirim olabilir.
Eylül ayı ile beraber yıllık enflasyon yüzde 50’nin altına inecek. Dolayısıyla yüzde 40’lı rakamlarda bir enflasyon varken, Merkez Bankası yüzde 50 politika faizi ile bunun üzerinde kalmak istemeyebilir. 100-150 baz puan faiz indirimi yapabilir. Ancak şimdilik aylık bazda enflasyonun yüzde 2’nin üzerinde olması ve yüzde 3’lere doğru yükselme riskinden dolayı Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını sürdürmesi, faizleri kısa vadede düşürmemesi daha mümkün gibi gözüküyor.
YIL SONU ENFLASYON İÇİN TAHMİNLER NE?
Bundan sonraki dönem içerisinde aylık yüzde 2 enflasyon oranı ile karşılaşsak bile bu durumda yıllık enflasyonda yüzde 39.90’lı rakamları görecek. Aylık yüzde 2’nin üzerinde gelen her enflasyon rakamı yüzde 40’ın altına inmeyi engelleyecektir. Merkez Bankası’nın yüzde 38 olan yıl sonu enflasyon hedefinin gerçekleşmesini zayıf ihtimal olarak görüyorum. Yüzde 40-43 aralığında bir enflasyonun gerçekleşmesi ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.