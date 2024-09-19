Dolar ve borsa yatırımcısının gözü Merkez Bankası’nın faiz kararında

Eylül ayı ile beraber yıllık enflasyon yüzde 50’nin altına inecek. Dolayısıyla yüzde 40’lı rakamlarda bir enflasyon varken, Merkez Bankası yüzde 50 politika faizi ile bunun üzerinde kalmak istemeyebilir. 100-150 baz puan faiz indirimi yapabilir. Ancak şimdilik aylık bazda enflasyonun yüzde 2’nin üzerinde olması ve yüzde 3’lere doğru yükselme riskinden dolayı Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını sürdürmesi, faizleri kısa vadede düşürmemesi daha mümkün gibi gözüküyor.