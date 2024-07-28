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  4. Dolar yılı nasıl tamamlayacak? İşte 7 yabancı kurumdan yeni tahmin!

Dolar yılı nasıl tamamlayacak? İşte 7 yabancı kurumdan yeni tahmin!

Döviz kurlarında son dönemde başlayan hareketlilik devam ederken, mevduat ve yatırım hesaplarında döviz kullanmak isteyenlerin gözü kulağı ise, bankaların döviz tahminlerinde. İşte 7 yabancı kurumdan yıl sonu dolar tahmini...

Dolar yılı nasıl tamamlayacak? İşte 7 yabancı kurumdan yeni tahmin! - Sayfa 1

Bu hafta dolar/TL, az da olsa değer kaybederek 32.9680 seviyesine geriledi.

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Dolar yılı nasıl tamamlayacak? İşte 7 yabancı kurumdan yeni tahmin! - Sayfa 2

Merkez Bankasının yıl sonu dolar/TL tahmini 37,7463'den 37,3667 TL’ye düşmüştü. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise, 41,4115'den 41,5175'e yükselmişti.

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Dolar yılı nasıl tamamlayacak? İşte 7 yabancı kurumdan yeni tahmin! - Sayfa 3

Bazı kurumların da dolar tahmini ortaya çıktı. Tahmin açıklayan 7 kurum arasında en iyimser tahmin 32,5 lira olarak gerçekleşti.

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Dolar yılı nasıl tamamlayacak? İşte 7 yabancı kurumdan yeni tahmin! - Sayfa 4

KKM'de 24 haftanın en sert düşüşü

Kur korumalı mevduatlarda şirketlere vergi avantajının sona ermesi düşüş ivmesini sıklaştırmıştı.

BDDK verilerine göre KKM'de 19 Temmuz haftası itibariyle 60,9 milyar TL'lik gerileme yaşandı. Bu durumda KKM'de altı ayın en sert düşüşünü gösterdi.

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