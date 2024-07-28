Dolar yılı nasıl tamamlayacak? İşte 7 yabancı kurumdan yeni tahmin!

KKM'de 24 haftanın en sert düşüşü

Kur korumalı mevduatlarda şirketlere vergi avantajının sona ermesi düşüş ivmesini sıklaştırmıştı.

BDDK verilerine göre KKM'de 19 Temmuz haftası itibariyle 60,9 milyar TL'lik gerileme yaşandı. Bu durumda KKM'de altı ayın en sert düşüşünü gösterdi.