Dolar yılı nasıl tamamlayacak? İşte 7 yabancı kurumdan yeni tahmin!
Döviz kurlarında son dönemde başlayan hareketlilik devam ederken, mevduat ve yatırım hesaplarında döviz kullanmak isteyenlerin gözü kulağı ise, bankaların döviz tahminlerinde. İşte 7 yabancı kurumdan yıl sonu dolar tahmini...
Bu hafta dolar/TL, az da olsa değer kaybederek 32.9680 seviyesine geriledi.
Merkez Bankasının yıl sonu dolar/TL tahmini 37,7463'den 37,3667 TL’ye düşmüştü. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise, 41,4115'den 41,5175'e yükselmişti.
Bazı kurumların da dolar tahmini ortaya çıktı. Tahmin açıklayan 7 kurum arasında en iyimser tahmin 32,5 lira olarak gerçekleşti.
KKM'de 24 haftanın en sert düşüşü
Kur korumalı mevduatlarda şirketlere vergi avantajının sona ermesi düşüş ivmesini sıklaştırmıştı.
BDDK verilerine göre KKM'de 19 Temmuz haftası itibariyle 60,9 milyar TL'lik gerileme yaşandı. Bu durumda KKM'de altı ayın en sert düşüşünü gösterdi.