Dolar zengini iller belli oldu: İşte, Türkiye'de döviz mevduatı oranı en yüksek şehirler!

Toplam mevduatta dövizin oransal yoğunluğuna bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ilk 10’a giremediği görülüyor.

Türkiye’de döviz mevduatın toplam mevduatta payı en yüksek olan il ise Aksaray oldu.

CNBC-e'in derlediği habere göre BDDK verilerine göre kentte mevduatta tutulan miktarın yüzde 49,3’ü döviz olarak kayıtlara geçti.