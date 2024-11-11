Dolar zengini iller belli oldu: İşte, Türkiye'de döviz mevduatı oranı en yüksek şehirler!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun üç aylık verilerine göre, Türkiye’de döviz mevduat oranı en yüksek il yüzde 49,3 ile Aksaray oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 10’a giremezken, listenin sonunda yüzde 17,9 ile Ardahan yer aldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sektöre ilişkin il bazındaki temel göstergeleri periyodik olarak açıklıyor.
Üç aylık yayımlanan veri setinde Türk bankacılık sektöründe mevduat oranları sıralamasında en fazla döviz barındıran iller de ortaya çıkıyor.
Toplam mevduatta dövizin oransal yoğunluğuna bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ilk 10’a giremediği görülüyor.
Türkiye’de döviz mevduatın toplam mevduatta payı en yüksek olan il ise Aksaray oldu.
CNBC-e'in derlediği habere göre BDDK verilerine göre kentte mevduatta tutulan miktarın yüzde 49,3’ü döviz olarak kayıtlara geçti.
Aksaray’ı sırasıyla takip eden şehirler ise şu şekilde oldu:
Bingöl – Yüzde 48,2
Elazığ – Yüzde 47,2
Karaman – Yüzde 46,3