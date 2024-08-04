Domates üreticisinin zor sezonu... Bazı üreticiler ürünü tarlada bırakıyor
Salçalık domateste mayıs ayında ihracat kısıtlaması kalkmasına rağmen pazar kaybı ve yüksek stok nedeniyle fabrikalar düşük fiyattan ürün alıyor. Sözleşmesiz üreticiler ise daha zor bir sezon geçiriyor. Bazı çiftçiler maliyetler nedeniyle ürünü tarlada bırakıyor.
Türkiye’de 2022 yılından bu yana ihracat kısıtlamasına konu olan domates salçası, domates üreticisine zor bir sezon daha yaşatıyor. Mayıs 2024’te ihracat kısıtlamasının kalkmasına rağmen pazarlarını kaybeden sanayici, elindeki yüksek stok nedeniyle alımlarını azalttı ve fiyatı düşürdü.
Salçalık domatesin toplama maliyetini karşılamakta güçlük çeken üreticiler, ya domatesini toplamadan tarlada bıraktı, ya da zararına satış yapıyor.
Fabrikalar ise önceliği ve daha yüksek fiyatı sözleşmeli çiftçilere veriyor. Ocak ayında fabrikalarla sözleşme yapan çiftçi, sözleşme yapmayan çiftçiye göre daha şanslı. Sözleşme yapan çiftçi domatesini 3 TL ile 3.5 TL arasında satarken, sözleşme yapmayan çiftçinin domatesi 1.80 kuruşa alıcı buldu.
Ziraat odaları yapılan plansız üretim ve ihracatın azalması nedeniyle çiftçinin mağdur edildiğini belirtirken, domatesi zararına satan ya da tarlada çürümeye bırakan bir çiftçi de bu alana devletin müdahale etmesini talep ediyor.