Döviz forward sözleşmesi nedir?
Döviz forward sözleşmesi, iki taraf arasında belli bir miktarda dövizi belli bir kurdan ileride belli bir tarihte el değiştirmek üzere yapılan sözleşmedir.
Döviz forward sözleşmesi
İki taraf arasında belirli tarihte, tanımlı döviz kuru üzerinden anlaşma yapılan sözleşmelere döviz forward sözleşmesi denir. İşlemin yapıldığı tarihte forward sözleşmesinin değeri 0’dır. Vade sonuna doğru gelinmeye başladıkça zamanın geçmesi, döviz kuru ve faiz oranlarının değişmesi sonucunda forward sözleşmesinin değeri de pozitif ya da negatif bir hal alır.
Döviz kuru, sözleşmenin yapıldığı tarihte belirlendiği için vade sonuna kadar geçen süre içindeki kur değişmeleri sözleşmede önceden belirlenen kuru etkilememektedir. Dövizlerin alım satım işlemi, vade bitiminde ve önceden belirlenen kur üzerinden gerçekleşmektedir.
Sözleşmeye konu olan dövizin kuru sözleşmenin hazırlandığı tarihte, bu tarih ile teslim tarihi arasında kalan süre boyunca oluşabilecek kur değişimleri göz önüne alınmadan sabitleştirilmelidir.