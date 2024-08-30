Döviz hesaplarını yükselten 4 neden! DTH'lar neden yükseliyor?

10 milyar dolarlık alım

Bu yıl 5 Temmuz ile biten haftada DTH’ların büyüklüğü, 162,50 milyar dolarla en düşük seviyeye gerilemişti. Ancak 23 Ağustos haftasını da içine alan son 7 haftalık dönemde DHT’lar 172,48 milyar dolara kadar yükseldi. Bunu yaklaşık 5,5 milyar doları kurumsal hesaplardan gerçekleşti.