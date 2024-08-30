Döviz hesaplarını yükselten 4 neden! DTH'lar neden yükseliyor?
30 Ağustos 2024 resmi tatil gününde dolar fiyatı 34,07 TL’den güne başlangıç yaptı. Kurda 34,00 TL üzerinde ‘kalıcılık’ çabaları öne çıkarken, son 7 haftalık süreçte yerlilerin döviz hesaplarının büyüklüğü 162,50 milyar dolardan 172,48 milyar dolara yükseldi. 10 milyar dolarlık bu alımın; KKM’de çözülme, erken faiz indirimi söylentileri, enflasyon beklentilerindeki katılık ve hızlı yabancı işlemlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, döviz piyasalarında dikkat çeken hareketler yaşanırken, yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında da (DTH) önemli gelişmeler gözlemleniyor. Yılın ilk yarısında düşüş trendinde hareket eden döviz tevdiat hesaplarında, temmuzla birlikte ibre yukarı döndü.
30 Ağustos dolar fiyatı
Bugün iç piyasalarda resmî tatil sebebiyle işlemler yapılmıyor. Bankalar arası piyasada 30 Ağustos 2024 dolar fiyatı 34,08 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 33,95 – 34,05 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Kurlarda hafta içinde sığ piyasada 34,40 TL test edilmişti.
Aylık yükseliş yüzde 3'e yaklaşıyor
Dolarda özellikle bu hafta 34,00 TL üzerinde “kalıcılık” çabası öne çıkmaya başladı. Ağustos ayı tamamlanmak üzereyken kurdaki artış da geçmiş aylardan daha yüksek, %3’e yakın gerçekleşiyor. Fiyat hareketlerindeki bu eğilim, döviz hesaplarındaki gelişmelere de yansıyor.
10 milyar dolarlık alım
Bu yıl 5 Temmuz ile biten haftada DTH’ların büyüklüğü, 162,50 milyar dolarla en düşük seviyeye gerilemişti. Ancak 23 Ağustos haftasını da içine alan son 7 haftalık dönemde DHT’lar 172,48 milyar dolara kadar yükseldi. Bunu yaklaşık 5,5 milyar doları kurumsal hesaplardan gerçekleşti.