Döviz kurları bir hamburgerde gizli: Big Mac Endeksi nedir?

Big Mac Endeksi

Big Mac Endeksi, dünyanın en popüler fast food ürünlerinden biri olan Big Mac hamburgeri temel alarak ülkeler arasındaki satın alma gücü paritesini (PPP) ölçen gayriresmi bir göstergedir. İlk kez 1986 yılında İngiliz ekonomi dergisi The Economist tarafından yayınlanmıştır. Bu endeks, karmaşık ekonomik teorileri halka sade bir dille anlatmayı hedefleyen eğlenceli ama işlevsel bir göstergedir. Temel prensibi, aynı ürünün bu örnekte Big Mac’in, farklı ülkelerdeki fiyatlarını karşılaştırarak döviz kurlarının ne kadar adil olduğunu analiz etmektir. Endekste, bir Big Mac’in yerel para birimi cinsinden fiyatı alınır ve ABD doları cinsinden fiyatla karşılaştırılır. Eğer bir ülkede Big Mac’in fiyatı ABD fiyatından düşükse, o ülkenin para birimi “değerinin altında”, yüksekse “değerinin üstünde” kabul edilir. Bu analiz, ülkelerin ekonomik gücü ve yaşam maliyetleri hakkında fikir verir. Endeks, ekonomik dengesizliklerin izini sürmek için pratik bir yöntem olarak görülür. Zamanla ekonomi uzmanları, yatırımcılar ve gazeteciler tarafından ciddi analizlerde referans alınmaya başlanmıştır. Her ne kadar bilimsel bir metodolojiye dayanmasa da, Big Mac Endeksi ekonomik gerçekliği anlamak adına yararlı bir araç haline gelmiştir.