Döviz kurlarındaki dalgalanma fonları nasıl etkiliyor?

Uluslararası fonların kur riski

Yurtdışına yatırım yapan fonlar, kur riskine karşı oldukça hassas bir yapıya sahip. Örneğin, dolar veya euro bazlı varlıklara yatırım yapan bir fon, TL karşısında döviz değer kazandığında portföy değerinde önemli bir artış sağlayabilir. Ancak aynı döviz değer kaybettiğinde fon performansı ciddi biçimde olumsuz etkilenir. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların fon tercihlerini yaparken döviz pozisyonunu mutlaka göz önünde bulundurmasını gerekli kılar. Uluslararası fonların performansı, sadece portföy içindeki varlıkların getirisine değil, aynı zamanda döviz kurlarının TL karşısındaki hareketine de bağlıdır. Bu durum, yatırımcılar için hem risk hem de fırsat yaratır ve doğru zamanlama ile getiri potansiyelini artırabilir.