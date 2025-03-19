Döviz kurundaki hareketlilik emlak sektörünü nasıl etkiler?

Emlak sektöründeki aktörlerin döviz kurundaki dalgalanmaları yakından takip etmeleri ve stratejilerini buna göre belirlemeleri önemlidir. Ayrıca, hükümetin döviz kuru istikrarını sağlama ve emlak piyasasını dengeleme yönelik politikaları da bu etkileri azaltmada önemli bir rol oynayabilir.