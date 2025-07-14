Dövizin gölgesinde tatil: Kurlar tatil planlarını nasıl değiştiriyor?

Yurt dışı tatilleri için bütçe revizyonu şart

Döviz kurlarındaki ani artışlar, yurt dışı tatili için ayrılan bütçeyi bir anda yetersiz hale getirebiliyor. Dün bin Euro'ya denk gelen bir harcama, bugün cebinizden çok daha fazla Türk Lirası çıkmasına neden olabilir. Bu durum, sadece genel maliyeti artırmakla kalmıyor, aynı zamanda seyahat esnasındaki günlük harcama kapasitenizi de doğrudan etkiliyor. Örneğin, bir hafta için ayırdığınız 500 Euro'luk günlük harcama bütçesi, kurdaki %10'luk bir artışla TL cinsinden aniden %10 daha pahalı hale geliyor. Bu da daha az aktivite, daha mütevazı yemekler veya tatilin planlanandan kısa kesilmesi gibi sonuçlar doğurabiliyor.