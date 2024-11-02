Dubai çikolatası çılgınlığı Antep fıstığını karaborsaya düşürdü: Kilosu 3 bin TL
Son dönemde baş gösteren Dubai çikolatası çılgınlığı, Antep fıstığında arz-talep dengesinin bozulmasına neden oldu. Stokçular da devreye girince tarlada 150 lira olan ürünün kilosu, 3 bin liraya kadar çıktı.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde popülerleşen ve son dönemin en çok tüketilen ürünleri arasında yer alan Dubai çikolatası, Antep fıstığında arz-talep dengesini bozdu.
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Çikolatanın yapımında kullanılan Antep fıstığı ve tahine talep artınca bu ürünlerin fiyatı fırladı.
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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre eylül ayından itibaren fiyatı artan Antep fıstığı, artık 'yeşil altın' olarak anılıyor. Fıstık ezmesi ise adeta kara borsaya düştü.
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