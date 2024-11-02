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  4. Dubai çikolatası çılgınlığı Antep fıstığını karaborsaya düşürdü: Kilosu 3 bin TL

Dubai çikolatası çılgınlığı Antep fıstığını karaborsaya düşürdü: Kilosu 3 bin TL

Son dönemde baş gösteren Dubai çikolatası çılgınlığı, Antep fıstığında arz-talep dengesinin bozulmasına neden oldu. Stokçular da devreye girince tarlada 150 lira olan ürünün kilosu, 3 bin liraya kadar çıktı.

Dubai çikolatası çılgınlığı Antep fıstığını karaborsaya düşürdü: Kilosu 3 bin TL - Sayfa 1

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde popülerleşen ve son dönemin en çok tüketilen ürünleri arasında yer alan Dubai çikolatası, Antep fıstığında arz-talep dengesini bozdu.

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Dubai çikolatası çılgınlığı Antep fıstığını karaborsaya düşürdü: Kilosu 3 bin TL - Sayfa 2

Çikolatanın yapımında kullanılan Antep fıstığı ve tahine talep artınca bu ürünlerin fiyatı fırladı.

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Dubai çikolatası çılgınlığı Antep fıstığını karaborsaya düşürdü: Kilosu 3 bin TL - Sayfa 3

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre eylül ayından itibaren fiyatı artan Antep fıstığı, artık 'yeşil altın' olarak anılıyor. Fıstık ezmesi ise adeta kara borsaya düştü.

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Dubai çikolatası çılgınlığı Antep fıstığını karaborsaya düşürdü: Kilosu 3 bin TL - Sayfa 4

UZMANLARDAN 'SEKTÖRDE SIKINTIYA NEDEN OLABİLİR' UYARISI

Uzmanlar, yerel üreticilere ve piyasaya olumsuz etkileri olabilecek bu durumun sektörde yaratabileceği sıkıntılara dair uyarılarda bulunuyor.

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