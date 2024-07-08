Düğün piyasasında son durum... Evlenmenin maliyeti ne kadar oldu?
Türkiye'de yılda ortalama 550 bin çift evleniyor. Söz, nişan ve düğün masrafları göz önüne alındığında evliliğin maliyeti 500 bin TL'yi geçiyor. Devasa bir sektör olan düğün piyasasındaki son durumu ise merak ediliyor. İşte evlenmenin maliyeti...
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Türkiye'de yılda ortalama 550 bin çift evlenirken, araştırmalar, düğün sektörünün yıllık 6 milyar TL'lik bir ekonomi yarattığını gösteriyor.
Düğün alışverişi denilince akla ilk gelen yer ise Eminönü... Haber Global, dünya evine girecek çiftlerin ihtiyaç listesini ve son fiyatları inceledi.
Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler için ilk sırada söz töreni yer alıyor. Söz töreni için Şark Han'ın hemen altındaki yüzüklü tepsi satan bir dükkanda tepsi fiyatları bin TL'den başlıyor...
2 adet yüzük kutusu 200 TL, bir metre uzunluğundaki kurdele ise 100 TL'den alıcı buluyor.
İncili makas ya da incili kurdele fiyatları ise 300 - 400 TL arasında değişiyor. Bir başka dükkanda ise kurdelenin 10 metresi 70 TL'den satılıyor.