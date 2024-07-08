Düğün piyasasında son durum... Evlenmenin maliyeti ne kadar oldu?

2 adet yüzük kutusu 200 TL, bir metre uzunluğundaki kurdele ise 100 TL'den alıcı buluyor.

İncili makas ya da incili kurdele fiyatları ise 300 - 400 TL arasında değişiyor. Bir başka dükkanda ise kurdelenin 10 metresi 70 TL'den satılıyor.