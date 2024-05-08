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  4. Düğün yapacaklara sahte altın uyarısı! Tuzağa düşmeyin

Düğün yapacaklara sahte altın uyarısı! Tuzağa düşmeyin

Erzincan'daki kuyumcular, havaların ısınmasıyla birlikte düğün hazırlıklarında olan çiftleri sahte altın konusunda uyarıyor. Peki, vatandaşların sahte altına düşmemek için nelere dikkat etmesi gerekiyor?

Düğün yapacaklara sahte altın uyarısı! Tuzağa düşmeyin - Sayfa 1

Kuyumcular, havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonuna yaklaşırken vatandaşları mağdur olmamaları konusunda uyarıyor.

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Düğün yapacaklara sahte altın uyarısı! Tuzağa düşmeyin - Sayfa 2

Özellikle yeni evlenen çiftlere uyarı yapıldı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bölgede altına olan talebin arttığını belirten kuyumcular, özellikle yeni evlenen çiftlerin altınlarını güvenilir kuyumculardan almalarını tavsiye ediyor.

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Düğün yapacaklara sahte altın uyarısı! Tuzağa düşmeyin - Sayfa 3

Altın adı altında sahte ürün

Kuyumcular, son zamanlarda piyasaya demo altın adı altında sahte ürünlerin sürüldüğünü iddia ediyorlar. Bu durumun hem halkı hem de kuyumcuları mağdur ettiğini vurguluyorlar..

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Düğün yapacaklara sahte altın uyarısı! Tuzağa düşmeyin - Sayfa 4

Gelen demo altınları çoğu zaman kendilerinin de gerçeğinden ayırt edemediklerini belirten kuyumcular, “Daha önce birçok kez karşılaştığımız durumlar oldu.

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