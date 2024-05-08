Düğün yapacaklara sahte altın uyarısı! Tuzağa düşmeyin
Erzincan'daki kuyumcular, havaların ısınmasıyla birlikte düğün hazırlıklarında olan çiftleri sahte altın konusunda uyarıyor. Peki, vatandaşların sahte altına düşmemek için nelere dikkat etmesi gerekiyor?
Kuyumcular, havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonuna yaklaşırken vatandaşları mağdur olmamaları konusunda uyarıyor.
Özellikle yeni evlenen çiftlere uyarı yapıldı
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bölgede altına olan talebin arttığını belirten kuyumcular, özellikle yeni evlenen çiftlerin altınlarını güvenilir kuyumculardan almalarını tavsiye ediyor.
Altın adı altında sahte ürün
Kuyumcular, son zamanlarda piyasaya demo altın adı altında sahte ürünlerin sürüldüğünü iddia ediyorlar. Bu durumun hem halkı hem de kuyumcuları mağdur ettiğini vurguluyorlar..
Gelen demo altınları çoğu zaman kendilerinin de gerçeğinden ayırt edemediklerini belirten kuyumcular, “Daha önce birçok kez karşılaştığımız durumlar oldu.