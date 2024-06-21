Dün ertelenmişti, benzin ve motorine zam geliyor (İşte 21 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla birlikte benzin, motorin ve otogaz fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki benzin, motorin ve otogazda indirim ya da zam var mı?
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla birlikte benzin, motorin ve otogaz fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 21 Haziran 2024 güncel benzin, motorin fiyatı ne kadar?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.
BENZİN VE MOTORİN FİYATINA ZAM VAR MI?
Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Zammın gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.