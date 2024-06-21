Dün ertelenmişti, benzin ve motorine zam geliyor (İşte 21 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla birlikte benzin, motorin ve otogaz fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 21 Haziran 2024 güncel benzin, motorin fiyatı ne kadar?