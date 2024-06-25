Dünya tarihinde yaşanmış en yıkıcı 8 ekonomik kriz
Ülke ekonomilerinde değişen algılar ve yaşanan olumsuz tablolar ekonomik krize neden olabilir. Ekonomik kriz, bir ülke ekonomisinin gücünün ani bir şekilde azaldığı ve finansal krizlerin yol açtığı bir düşüş durumudur. Peki, dünya tarihinde yaşanmış olan en büyük ekonomik krizler nelerdir? İşte, dünya tarihinde yaşanmış en yıkıcı 8 ekonomik kriz…
1772 Krizi
1772 krizi, Londra’da başladı ve Avrupa’ya hızlıca yayıldı. 1760’ların ortasında İngiliz İmparatorluğu, sömürgeleri ve ticaret ilişkileri nedeniyle yüksek miktarda bir servete sahipti. Bu durum aşırı bir iyimserlik yarattı ve İngiliz bankalarının kredi hacimlerinin aşırı miktarda artmasına neden oldu. Bu aldatmaca 8 Haziran 1772’de Alexander Fordyce’ın borçlarını ödeyemeyip Fransa’ya kaçmasıyla bir son buldu. Bu haber hızlıca yayıldı ve İngiliz bankacılık sektöründe ciddi bir paniğe sebep oldu. Bu panikten dolayı yüzlerce yatırımcı parasını geri almaya kalkıştı. Bu kriz, çok kısa sürede İskoçya ve Hollanda gibi diğer Avrupa ülkelerine ve İngiliz kolonilerine de sıçradı. Tarihçiler bu krizi, Boston Çay Hareketi’nin ve Amerikan Devrimi’nin en önemli nedenlerinden biri olarak göstermektedir.
1929 Buhranı (Büyük Depresyon / Kara Perşembe)
1929 Buhranı, 20. yüzyılın en büyük ekonomik ve finansal krizidir. Birçok ekonomist Büyük Buhran’ı öncelikle ABD borsası Wall Street’in 24 Ekim 1929 tarihindeki çökmesiyle ve daha sonrasında ise Amerikan Hükümeti’nin zayıf politika tercihleri ile ilişkilendirir. Büyük Buhran özellikle gelişmiş ülkelerde ticari işletmelerin gelirlerinde önemli kayıplara, işsizlik oranlarının rekor kırmasına ve çıktı oranlarında büyük azalmalara neden oldu.
1987 Wall Street krizi (Kara Pazartesi)
Dünya borsalarının kısa bir zaman içerisinde büyük oranda değer kaybetmesiyle başlayan 1987 krizi, sadece ABD’de değil dünya borsalarında yıkıcı etkilere neden oldu. Hong Kong Borsası’nda başlayan düşüş, New York ve Avrupa borsalarında da kayda değer bir zarara neden oldu. 19 Ekim 1987 pazartesi günü; Dow Jones Sanayi Ortalaması endeksi %22,6 düşüş kaydederek 1739 puandan kapandı. S&P 500 endeksi ise yaklaşık %21 geriledi.
1973 Petrol Krizi
Petrol krizi, genellikle Arap ülkelerinden oluşan OPEC’in dördüncü Arap-İsrail savaşı sırasında İsrail’e silah sağlayan ABD’ye karşı misilleme yapması sonucu oluşmuştur. Bu durum, petrol kıtlığına ve petrol fiyatlarının çok yüksek seviyeleri görmesine neden olmuş daha sonrasında başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş ekonomide ekonomik krize neden olmuştur. Petrol krizinde görülen en önemli durum ise enflasyonun ve ekonomik durgunluğun beraber gitmesidir. Daha sonraları ekonomistler bu duruma stagflasyon adını vermişlerdir. Üretimin ve enflasyonun eski seviyelere dönmesi uzun zaman almıştır.