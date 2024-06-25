Dünya tarihinde yaşanmış en yıkıcı 8 ekonomik kriz

1772 Krizi

1772 krizi, Londra’da başladı ve Avrupa’ya hızlıca yayıldı. 1760’ların ortasında İngiliz İmparatorluğu, sömürgeleri ve ticaret ilişkileri nedeniyle yüksek miktarda bir servete sahipti. Bu durum aşırı bir iyimserlik yarattı ve İngiliz bankalarının kredi hacimlerinin aşırı miktarda artmasına neden oldu. Bu aldatmaca 8 Haziran 1772’de Alexander Fordyce’ın borçlarını ödeyemeyip Fransa’ya kaçmasıyla bir son buldu. Bu haber hızlıca yayıldı ve İngiliz bankacılık sektöründe ciddi bir paniğe sebep oldu. Bu panikten dolayı yüzlerce yatırımcı parasını geri almaya kalkıştı. Bu kriz, çok kısa sürede İskoçya ve Hollanda gibi diğer Avrupa ülkelerine ve İngiliz kolonilerine de sıçradı. Tarihçiler bu krizi, Boston Çay Hareketi’nin ve Amerikan Devrimi’nin en önemli nedenlerinden biri olarak göstermektedir.