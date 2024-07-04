Dünyaca ünlü çanta markasının başı dertte! 57 euro'luk çantaya 2790 euro etiket

İŞÇİLERİN ÇOĞU ÇİN'DEN GELMİŞ

Savcılar, taşeronların Çin'e ait firmalar olduğunu ve işçilerin çoğunun Çin'den geldiğini, ikisinin ülkede yasadışı olarak yaşadığını ve diğer yedi kişinin de gerekli belgeleri olmadan çalıştığını söyledi. Soruşturmada ayrıca, işçilerin makineleri daha hızlı çalıştırabilmesi için yapıştırma ve fırçalama makinelerindeki güvenlik cihazlarının kaldırıldığı da belirtildi.