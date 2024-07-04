Dünyaca ünlü çanta markasının başı dertte! 57 euro'luk çantaya 2790 euro etiket
Dünyaca ünlü bir çanta markasının tedarikçilerine çantaları 57 Euro'ya ürettirdiği, ancak bu çantaları müşterilere 2.790 euro'ya sattığı ortaya çıktı. Ayrıca, işçilerin gece gündüz çalıştırılarak üretim tesislerinde konaklatıldığı öğrenildi.
Milano'daki İtalyan savcılar, LVMH'nin bağlı kuruluşu Dior'un son aylarda üçüncü taraf tedarikçileri kullandığını araştırdı. Savcılar, bu şirketlerin, mağaza fiyatlarının küçük bir kısmı karşılığında çanta pompalamak için işçileri istismar ettiğini söyledi.
Reuters, tarafından incelenen belgelere göre geçen ay dünyaca ünlü çanta markasının, bir tedarikçiye yaklaşık 2.780 euro'ya satılan çantalar üretmesi için 57 euro ödediğini bildirdi. Maliyetlere deri gibi hammaddeler dahil değildi.
Savcılık belgesinde, çanta markasının ilgili biriminin "müteahhit şirketlerin fiili çalışma koşullarını veya teknik yeteneklerini kontrol etmek için uygun önlemleri" almadığı belirtildi.
Mart ve nisan ayları boyunca yapılan soruşturmalarda müfettişler, işçilerin tesiste uyuduğuna ve bu nedenle günün her saati çanta üretilebildiğine dair kanıtlar buldu. Raporda ayrıca, çalışmaların geceleri ve tatil günlerinde yürütüldüğünü gösteren elektrik tüketimi verilerini de takip ettikleri belirtildi.
İŞÇİLERİN ÇOĞU ÇİN'DEN GELMİŞ
Savcılar, taşeronların Çin'e ait firmalar olduğunu ve işçilerin çoğunun Çin'den geldiğini, ikisinin ülkede yasadışı olarak yaşadığını ve diğer yedi kişinin de gerekli belgeleri olmadan çalıştığını söyledi. Soruşturmada ayrıca, işçilerin makineleri daha hızlı çalıştırabilmesi için yapıştırma ve fırçalama makinelerindeki güvenlik cihazlarının kaldırıldığı da belirtildi.