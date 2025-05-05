Dünyada enflasyon şampiyonu ülkeler belli oldu: Türkiye zirveye ne kadar yakın? İşte şaşırtan liste

Peki, dünya genelinde enflasyon görünümü nasıl? Türkiye, bu alanda küresel sıralamada üst sıralarda yer alıyor. İşte dünyanın en yüksek enflasyona sahip ülkeleri!



Dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülke ise açık ara Güney Sudan. Uzun süredir ekonomik kriz ve yoksullukla boğuşan Afrika ülkesinde enflasyon yüzde 113 seviyelerine ulaştı. Güney Sudan’ı yüzde 85,7’lik oranla Zimbabve izliyor. Tam liste ise şöyle: