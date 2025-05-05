Dünyada enflasyon şampiyonu ülkeler belli oldu: Türkiye zirveye ne kadar yakın? İşte şaşırtan liste
Nisan ayında TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları yeniden yükselişe geçti. Aylık enflasyon yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86’ya ulaştı. Türkiye, küresel sıralamada yine üst basamaklarda. İşte dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler ve oranları!
Son beş yıldır dünya, artan enflasyon ve ekonomik krizlere karşı karşıya. Bu durum Türkiye için de günden güne ne yazık ki artıyor. Türkiye’de piyasaların merakla beklediği nisan ayı enflasyon verisi açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları nisan ayında yüzde 3 arttı. Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 37,86 olarak kaydedildi.
Peki, dünya genelinde enflasyon görünümü nasıl? Türkiye, bu alanda küresel sıralamada üst sıralarda yer alıyor. İşte dünyanın en yüksek enflasyona sahip ülkeleri!
Dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülke ise açık ara Güney Sudan. Uzun süredir ekonomik kriz ve yoksullukla boğuşan Afrika ülkesinde enflasyon yüzde 113 seviyelerine ulaştı. Güney Sudan’ı yüzde 85,7’lik oranla Zimbabve izliyor. Tam liste ise şöyle: