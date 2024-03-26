Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı
Küresel bankacılık sektörünün varlıkları bakımından en büyük 50 oyuncusu açıklandı. Buna göre Çin, bankacılık pastasından aslan payını almış durumda.
S&P Global Markets Intelligence tarafından derlenen verilere göre Çin’in ilk 50’ye giren tüm büyük bankaların varlıkları neredeyse tamamı Türkiye ekonomisinden daha büyük.
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İsviçre merkezli UBS, rakibi Credit Suisse’i satın aldıktan sonra 1,7 trilyon dolar varlığıyla listede 20. sırada.
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Çin merkezli Bank of Communications ise 1,9 trilyon dolar varlığıyla listede 15. sırada.
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Japonya merkezli Mizuho 1,9 trilyon dolar varlığıyla listede 14. sırada.
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