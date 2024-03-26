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Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı

Küresel bankacılık sektörünün varlıkları bakımından en büyük 50 oyuncusu açıklandı. Buna göre Çin, bankacılık pastasından aslan payını almış durumda.

Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı - Sayfa 1

S&P Global Markets Intelligence tarafından derlenen verilere göre Çin’in ilk 50’ye giren tüm büyük bankaların varlıkları neredeyse tamamı Türkiye ekonomisinden daha büyük.

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Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı - Sayfa 2

İsviçre merkezli UBS, rakibi Credit Suisse’i satın aldıktan sonra 1,7 trilyon dolar varlığıyla listede 20. sırada.

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Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı - Sayfa 3

Çin merkezli Bank of Communications ise 1,9 trilyon dolar varlığıyla listede 15. sırada.

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Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı - Sayfa 4

Japonya merkezli Mizuho 1,9 trilyon dolar varlığıyla listede 14. sırada.

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