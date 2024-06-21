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Dünyanın en değerli 10 şirketi

California merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu. Nvidia hisseleri tarihi yükseliş göstererek rekor kırdı. Nvidia'nın yükselişi sonrasında dünyanın en değerli şirketlerinin sıralaması da değişti. İşte dünyanın en değerli şirketleri...

Dünyanın en değerli 10 şirketi - Sayfa 1

Nvidia

Piyasa değeri: 3,34 trilyon dolar

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Dünyanın en değerli 10 şirketi - Sayfa 2

Microsoft

Piyasa değeri: 3,32 trilyon dolar

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Dünyanın en değerli 10 şirketi - Sayfa 3

Apple

Piyasa değeri: 3,29 trilyon dolar

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Dünyanın en değerli 10 şirketi - Sayfa 4

Alphabet

Piyasa değeri: 2,17 trilyon dolar

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