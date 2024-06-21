Dünyanın en değerli 10 şirketi
California merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu. Nvidia hisseleri tarihi yükseliş göstererek rekor kırdı. Nvidia'nın yükselişi sonrasında dünyanın en değerli şirketlerinin sıralaması da değişti. İşte dünyanın en değerli şirketleri...
Nvidia
Piyasa değeri: 3,34 trilyon dolar
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Microsoft
Piyasa değeri: 3,32 trilyon dolar
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Apple
Piyasa değeri: 3,29 trilyon dolar
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Alphabet
Piyasa değeri: 2,17 trilyon dolar
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