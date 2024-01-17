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  4. Dünyanın en değerli 20 markası belli oldu: Apple tahtını geri aldı

Dünyanın en değerli 20 markası belli oldu: Apple tahtını geri aldı

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Global500 – Dünyanın En Değerli 500 Markası 2024" sonuçlandı. Değerini geçen yıla göre yüzde 74 artırarak 516,6 milyar dolara çıkaran Apple "dünyanın en değerli markası" oldu. Apple, en yakın takipçisine 176,2 milyar dolar fark attı. Apple, geçen yıl tahtını Amazon'a kaptırmıştı. İşte dünyanın en değerli 20 markası...

Dünyanın en değerli 20 markası belli oldu: Apple tahtını geri aldı - Sayfa 1

20. Home Depot

Marka değeri 52,8 milyar dolar

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Dünyanın en değerli 20 markası belli oldu: Apple tahtını geri aldı - Sayfa 2

19. Oracle

Marka değeri 53,1 milyar dolar

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Dünyanın en değerli 20 markası belli oldu: Apple tahtını geri aldı - Sayfa 3

18. Tesla

Marka değeri 58,3 milyar dolar

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Dünyanın en değerli 20 markası belli oldu: Apple tahtını geri aldı - Sayfa 4

17. Mercedes Benz

Marka değeri 59,4 milyar dolar

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