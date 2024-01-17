Dünyanın en değerli 20 markası belli oldu: Apple tahtını geri aldı
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Global500 – Dünyanın En Değerli 500 Markası 2024" sonuçlandı. Değerini geçen yıla göre yüzde 74 artırarak 516,6 milyar dolara çıkaran Apple "dünyanın en değerli markası" oldu. Apple, en yakın takipçisine 176,2 milyar dolar fark attı. Apple, geçen yıl tahtını Amazon'a kaptırmıştı. İşte dünyanın en değerli 20 markası...
20. Home Depot
Marka değeri 52,8 milyar dolar
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19. Oracle
Marka değeri 53,1 milyar dolar
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18. Tesla
Marka değeri 58,3 milyar dolar
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17. Mercedes Benz
Marka değeri 59,4 milyar dolar
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