Dünyanın en değerli 500'ü belli oldu: Türkiye'den 7 banka var
Araştırma şirketi Brand Finance, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasını açıkladı. Araştırmaya göre, ilk 4'te Çinli bankalar yer aldı. 500 banka arasında Türkiye'den de 7 banka var. Araştırmada Türkiye İş Bankası, Türkiye'nin en değerli bankası olurken, listede Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank ve Halkbank da yer aldı.
Brand Finance, "Banking 500 - 2024" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasının toplam değeri 1,44 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.
Çinli bankalar, dünyanın en değerli markaları arasında ilk dört sırada yer alırken, 71,8 milyar dolar değeriyle ICBC, 2023’te olduğu gibi 2024’te de zirvedeki yerini korudu.
ICBC’yi sırasıyla hina Construction Bank, Agricultural Bank of China ve Bank of China izlerken Bank of America en değerli bankacılık markaları arasında 5. sırada yer aldı.
ABD bankası Wells Fargo 35,8 milyar dolar değeriyle listede kendisine 6’ncı sırada yer bulurken, 7’nci Chase, 8’inci Citi, 9’uncu J.P. Morgan, 10’uncu ise China Merchants Bank oldu.