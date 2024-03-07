Dünyanın en değerli 500'ü belli oldu: Türkiye'den 7 banka var Araştırma şirketi Brand Finance, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasını açıkladı. Araştırmaya göre, ilk 4'te Çinli bankalar yer aldı. 500 banka arasında Türkiye'den de 7 banka var. Araştırmada Türkiye İş Bankası, Türkiye'nin en değerli bankası olurken, listede Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank ve Halkbank da yer aldı.

Brand Finance, "Banking 500 - 2024" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasının toplam değeri 1,44 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. 1 | 13

Çinli bankalar, dünyanın en değerli markaları arasında ilk dört sırada yer alırken, 71,8 milyar dolar değeriyle ICBC, 2023’te olduğu gibi 2024’te de zirvedeki yerini korudu. 2 | 13

ICBC’yi sırasıyla hina Construction Bank, Agricultural Bank of China ve Bank of China izlerken Bank of America en değerli bankacılık markaları arasında 5. sırada yer aldı. 3 | 13