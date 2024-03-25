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  4. Dünyanın en güçlü havayolu şirketleri açıklandı: THY listede

Dünyanın en güçlü havayolu şirketleri açıklandı: THY listede

Campanies Marcet Cap, havayolu şirketlerinin piyasa değerlerini açıkladı. 62 şirketin incelendiği sıralamada, THY geçen yıla göre iki basamak birden yükselerek 8. sıraya yerleşti. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor. THY, dünyanın en değerli 8.havayolu oldu" dedi. İşte piyasa değeri en yüksek 10 havayolu şirketi…

Dünyanın en güçlü havayolu şirketleri açıklandı: THY listede - Sayfa 1

10- International Consolidated Airlines

Piyasa değeri: 10,48 milyar dolar

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Dünyanın en güçlü havayolu şirketleri açıklandı: THY listede - Sayfa 2

9- China Southern Airlines

Piyasa değeri: 12,28 milyar dolar

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Dünyanın en güçlü havayolu şirketleri açıklandı: THY listede - Sayfa 3

8- Türk Hava Yolları

Piyasa değeri: 12,53 milyar dolar

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Dünyanın en güçlü havayolu şirketleri açıklandı: THY listede - Sayfa 4

7- Singapore Airlines

Piyasa değeri: 14,09 milyar dolar

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