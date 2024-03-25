Dünyanın en güçlü havayolu şirketleri açıklandı: THY listede
Campanies Marcet Cap, havayolu şirketlerinin piyasa değerlerini açıkladı. 62 şirketin incelendiği sıralamada, THY geçen yıla göre iki basamak birden yükselerek 8. sıraya yerleşti. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor. THY, dünyanın en değerli 8.havayolu oldu" dedi. İşte piyasa değeri en yüksek 10 havayolu şirketi…
10- International Consolidated Airlines
Piyasa değeri: 10,48 milyar dolar
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9- China Southern Airlines
Piyasa değeri: 12,28 milyar dolar
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8- Türk Hava Yolları
Piyasa değeri: 12,53 milyar dolar
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7- Singapore Airlines
Piyasa değeri: 14,09 milyar dolar
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