Dünyanın en iyi altın vize programlarına sahip 14 ülkesi! Listede Türkiye de var
Çoğu ülke, yabancıların mülk satın almaları, ekonomiye yatırım yapmaları veya hükümete doğrudan para vermeleri durumunda daimi ikamet statüsü elde etmelerine izin veriyor. Dünyanın en iyi altın vize programlarına sahip 14 ülkesi listelendi. Vatandaşlık politikalarına göre sıralanan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.
Göç ve sığınma politikalarına ilişkin tartışmalar dünya çapında devam ederken siyasi söylemler de giderek sert bir hale gelmeye başladı.
Varlıklı aileler için vatandaşlık veya oturma izni daha kolay
Ancak bazı ülkeler yabancıların oturma izni başvurusunu bir katma değere çevirmiş durumda. Yatırım karşılığında varlıklı aileler ve zenginler için vatandaşlık veya oturma iznini kolaylaştırıyor. Tabii yeterli paraları varsa…
"Yatırım yoluyla ikamet"
"Altın Vizeler" son yıllarda küresel yüzde 1 arasında giderek daha popüler hale geldi. Teknik olarak, terim "yatırım yoluyla ikamet" anlamına geliyor, yani belirli ülkeler, göçmenlerin mülk satın almaları, ekonomiye yatırım yapmaları veya — bazı durumlarda — hükümete doğrudan para vermeleri durumunda daimi ikamet statüsü elde etmelerine izin veriyor.