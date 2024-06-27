Dünyanın en iyi havayolu şirketleri açıklandı: THY kaçıncı sırada?
SkyTrax tarafından düzenlenen 2024 Dünya Havayolu Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en iyi havayolu şirketleri listesinde 7. sıraya yerleşirken, Avrupa’nın ise en iyi havayolu şirketi seçildi.
Dünya Havayolu Ödülleri töreni Londra’da Fairmont Windsor Park’ta düzenlendi. Törende dünyanın en iyi havayolları seçilen şirketler açıklandı.
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Dünyanın en iyi havayolu şirketi Qatar Airways seçilirken THY listede 7. sırada yer aldı. THY ile Alman Lufthansa ortaklığı olan SunExpress ise Avrupa’nın ‘En iyi Tatil Havayolu’ seçildi.
İşte dünyanın en iyi havayolu şirketleri:
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10- Swiss International Air Lines
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9- Air France
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