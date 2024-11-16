Dünyanın En İyi İşyerleri listesi açıklandı
Çalışan deneyimi konusunda global otorite olan Great Place To Work®, Fortune dergisi ile birlikte Dünya’nın En İyi İşverenleri listesini açıkladı. 2023 ve 2024 yıllarında 7,4 milyondan fazla çalışanın katıldığı bir anketle belirlenen listede yer alan 25 çok uluslu işyeri, çalışanlarına güven veren liderlik konusunda rakiplerini geride bırakıyor.
Great Place To Work®, yaptığı araştırmada çalışanların şirket liderliğine güven duyma olasılığını artıran temel deneyimleri de belirledi. Fortune Dünyanın En İyi İşyerleri listesinde yer alan şirketler her ölçütte standart bir işyerinden daha iyi performans gösteriyor. Örneğin, listede yer alan şirketlerin çalışanlarının dörtte üçü terfilerin adil bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtirken, sıradan bir iş yerinde bu oran yarıdan az.
Yapay zekâ çağında güvenin önemi
Great Place To Work® tarafından 43.000 çalışan ile yapılan araştırmaya göre, çalışanların %51'i yapay zekayı işlerini geliştirmek için kullanmaktan heyecan duyarken sadece %45’i şirketlerinin yapay zekayı kendilerine fayda sağlayacak şekilde kullanacağına inanıyor.
İnovasyonun anahtarı yine güvenilir liderlik!
Yine araştırmaya göre, çalışanların liderlerine güven duyduklarında, şirketlerindeki inovasyona anlamlı bir şekilde katılma olasılıkları dört kat artıyor. Bu da yapay zekâ uygulamalarının benimsemesini ve genel işyeri dayanıklılığını artırıyor. Ayrıca çalışanlar anlamlı inovasyon fırsatlarına sahip olduklarında yapay zekayı kullanma konusunda üç kat daha istekli oluyorlar.
Great Place To Work® Türkiye CEO’su Eyüp Toprak, “Güven temelli bir işyeri kültürü oluşturmak, sadece çalışanların mutluluğunu ve bağlılığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda şirketlerin inovasyon kapasitesini ve değişime uyum sağlama yeteneğini de güçlendiriyor. Çalışanlarına güvenen, onları güçlendiren ve ilham veren liderler, şirketlerini zorluklara karşı daha dirençli kılarak geleceğe taşıyorlar” dedi.