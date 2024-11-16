Dünyanın En İyi İşyerleri listesi açıklandı

İnovasyonun anahtarı yine güvenilir liderlik!

Yine araştırmaya göre, çalışanların liderlerine güven duyduklarında, şirketlerindeki inovasyona anlamlı bir şekilde katılma olasılıkları dört kat artıyor. Bu da yapay zekâ uygulamalarının benimsemesini ve genel işyeri dayanıklılığını artırıyor. Ayrıca çalışanlar anlamlı inovasyon fırsatlarına sahip olduklarında yapay zekayı kullanma konusunda üç kat daha istekli oluyorlar.