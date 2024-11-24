Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri açıklandı: İstiklal Caddesi kaçıncı sırada?
Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri açıklandı: İstiklal Caddesi kaçıncı sırada?
İtalya’nın Milano kentindeki Via Monte Napoleone dünyanın en pahalı alışveriş caddesi sıralamasında New York ve Londra’yı geride bırakarak zirveye yerleşti. 350 metre uzunluğundaki cadde, 34 yıl sonra listenin ilk sırasına yerleşen ilk Avrupa şehri oldu. Caddedeki kiralar son iki yılda yüzde 30 arttı. Kiralar şu anda metrekare başına yıllık 20 bin Euro'dan başlıyor. Listede İstanbul’daki İstiklal Caddesi 40. sırada yer aldı. Kira fiyatı metrekare başına ortalama 2 bin 396 Euro olarak ölçüldü. İstanbul geçen yıl aynı listede 38. sıradaydı. İşte dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri...
1- Via Monte Napoleone
Milano
1 | 11
2- Upper 5t Avenus
New York
2 | 11
3- New Bond Street
Londra
3 | 11
4- Tsim Sha Tsul
Hong Kong
4 | 11
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