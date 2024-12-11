Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede?

Raporda ayrıca küresel ücretlerin son zamanlarda enflasyondan daha hızlı arttığı tespit edildi. 2023'te küresel reel ücretler %1,8 oranında büyüdü ve 2024 için %2,7'lik büyümeye ulaşılması öngörüldü; bu 15 yıldan uzun süredir görülen en yüksek artış. Bu tür olumlu sonuçlar, yüksek enflasyon oranlarının nominal ücret artışını geride bıraktığı 2022'de gözlemlenen %-0,9'luk negatif küresel ücret artışıyla karşılaştırıldığında dikkate değer bir toparlanmayı işaret ediyor.