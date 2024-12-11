Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede?
Küresel ortalama ücret büyümesi, enflasyon giderek azaldıkça tekrar yükselmeye başladı. Ancak bu olumlu sonuca rağmen, yüksek düzeyde ücret eşitsizliği devam ediyor. ILO’nun yeni raporu ücret eşitsizliğinin tüm ülkelerin yaklaşık üçte ikisinde azaldığını ortaya koyuyor. Ancak dünya çapında önemli ücret farklılıkları devam ediyor. Eurostat ve Minimum Wage Statistics verilerine göre AB ülkeleri, ABD ve Türkiye’de 2014-2024 arasını kapsayan 10 yıllık dönemde asgari ücretteki değişim oranı dikkat çekiyor. Peki, Dünyanın en yüksek asgari ücreti hangi ülkede? İşte ülkelerin asgari ücretleri
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) yeni raporu ücret eşitsizliğinin 2000 yılından bu yana tüm ülkelerin yaklaşık üçte ikisinde azaldığını ortaya koyuyor. Bu olumlu eğilime rağmen, dünya çapında önemli ücret farklılıkları devam ediyor.
Ücret eşitsizliği daha zengin ülkelerde daha yavaş bir hızda azalıyor, üst-orta gelirli ülkelerde yıllık %0,3 ila %1,3 arasında ve yüksek gelirli ülkelerde %0,3 ila %0,7 arasında küçülüyor.
Raporda ayrıca küresel ücretlerin son zamanlarda enflasyondan daha hızlı arttığı tespit edildi. 2023'te küresel reel ücretler %1,8 oranında büyüdü ve 2024 için %2,7'lik büyümeye ulaşılması öngörüldü; bu 15 yıldan uzun süredir görülen en yüksek artış. Bu tür olumlu sonuçlar, yüksek enflasyon oranlarının nominal ücret artışını geride bıraktığı 2022'de gözlemlenen %-0,9'luk negatif küresel ücret artışıyla karşılaştırıldığında dikkate değer bir toparlanmayı işaret ediyor.