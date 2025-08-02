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  4. Dünyanın en zengin 10 kişisi! 9 Amerikalı 1 Fransız

Dünyanın en zengin 10 kişisi! 9 Amerikalı 1 Fransız

Temmuz'da teknoloji hisselerinin rekor kıran tırmanışı dünyanın en zengin isimlerinin servetlerine milyarlarca dolar ekledi. Elon Musk'ın servetinde düşüş olsa da zirveyi bırakmadı. Temmuz ayının en çok kazananı ise En çok kazanan ise Oracle’ın kurucusu Larry Ellison oldu.

Dünyanın en zengin 10 kişisi! 9 Amerikalı 1 Fransız - Sayfa 1

Dünyanın en zengin 10 kişisi listesin Temmuz ayında 9 ABD'li 1 Fransız patron yer aldı. 

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Dünyanın en zengin 10 kişisi! 9 Amerikalı 1 Fransız - Sayfa 2

İlk 10’da yer alan 8 milyarder Temmuz'u ciddi kazançlarla kapattı.

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Dünyanın en zengin 10 kişisi! 9 Amerikalı 1 Fransız - Sayfa 3

Zuckerberg'in serveti yükselirken Musk ve Buffett'ınki ise geriledi. 

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Dünyanın en zengin 10 kişisi! 9 Amerikalı 1 Fransız - Sayfa 4

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın serveti 5,5 milyar dolar düşerken, Berkshire Hathaway’in patronu Warren Buffett’in serveti 2,2 milyar dolar eridi. Musk, bu düşüşe rağmen 401 milyar dolarla zirvedeki yerini korudu.

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