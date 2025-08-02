Dünyanın en zengin 10 kişisi! 9 Amerikalı 1 Fransız
Dünyanın en zengin 10 kişisi! 9 Amerikalı 1 Fransız
Temmuz'da teknoloji hisselerinin rekor kıran tırmanışı dünyanın en zengin isimlerinin servetlerine milyarlarca dolar ekledi. Elon Musk'ın servetinde düşüş olsa da zirveyi bırakmadı. Temmuz ayının en çok kazananı ise En çok kazanan ise Oracle’ın kurucusu Larry Ellison oldu.
Dünyanın en zengin 10 kişisi listesin Temmuz ayında 9 ABD'li 1 Fransız patron yer aldı.
1 | 16
İlk 10’da yer alan 8 milyarder Temmuz'u ciddi kazançlarla kapattı.
2 | 16
Zuckerberg'in serveti yükselirken Musk ve Buffett'ınki ise geriledi.
3 | 16
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın serveti 5,5 milyar dolar düşerken, Berkshire Hathaway’in patronu Warren Buffett’in serveti 2,2 milyar dolar eridi. Musk, bu düşüşe rağmen 401 milyar dolarla zirvedeki yerini korudu.
4 | 16
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.