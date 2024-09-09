Dünyanın en zengin kadınları listesinde zirve değişti! Sıralama alt üst oldu

Gazeteoksijen.com sitesinde yer alan bilgilere göre, Walmart hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, perakende devinin kurucusu Sam Walton'ın tek kızı olan Alice Walton, Mayıs 2022'den bu yana ilk kez dünyanın en zengin kadını oldu. Tahmini 89,1 milyar dolarlık servetiyle 74 yaşındaki Walton, haziran ayında kısa süreliğine ilk kadın senti milyarder olan ve şu anda tahmini 88,4 milyar dolar servete sahip olan Fransız L'Oreal varisi Francoise Bettencourt Meyers'i geride bıraktı.