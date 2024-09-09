Dünyanın en zengin kadınları listesinde zirve değişti! Sıralama alt üst oldu
Forbes verileri güncellendi, dünyanın en zengin kadınları listesinde zirve el değiştirdi. L'Oréal'in kurucusunun torunu Françoise Bettencourt Meyers ikinciliğe geriledi
Saygın ekonomi dergisi Forbes'in Nisan ayında 38'inci kez yayımladığı 'Milyarderler Listesi'ndeki, "Dünyanın en zengin kadınları" 5 ay geçmeden büyük bir değişime uğradı. Zirvedeki koltuğa dünyanın en büyük marketler zincirinin sahibi oturdu
Gazeteoksijen.com sitesinde yer alan bilgilere göre, Walmart hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, perakende devinin kurucusu Sam Walton'ın tek kızı olan Alice Walton, Mayıs 2022'den bu yana ilk kez dünyanın en zengin kadını oldu. Tahmini 89,1 milyar dolarlık servetiyle 74 yaşındaki Walton, haziran ayında kısa süreliğine ilk kadın senti milyarder olan ve şu anda tahmini 88,4 milyar dolar servete sahip olan Fransız L'Oreal varisi Francoise Bettencourt Meyers'i geride bıraktı.
İşte Forbes'in gerçek zamanlı listesi göz önüne alındığında dünyanın en zengin 10 kadını şöyle oluştu:
10. Abigail Johnson
Abigail Johnson, Amerikalı iş kadını ve finans dünyasının en etkili isimlerinden biridir. 1961 doğumlu olan Johnson, yatırım yönetimi firması Fidelity Investments'ın CEO'su ve başkanıdır. 2014 yılında CEO olduktan sonra, aile şirketi olan Fidelity'de liderliği devraldı ve şirketi teknoloji ve dijital varlıklar gibi alanlarda genişletti. Forbes tarafından sık sık dünyanın en güçlü kadınları arasında gösterilen Johnson, aynı zamanda milyarder bir iş kadınıdır.