Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
Dünyanın En Zengin Şehirleri Raporu’nda New York 1’inci sıradaki yerini korumayı sürdürüyor. Listede yer alan ilk 50 şehir arasında Amerika 11 şehriyle ülke olarak başı çekiyor.
Henley & Partners tarafından küresel veri istihbarat firması New World Wealth ile iş birliği içinde her yıl yayınlanan ‘2024 Dünyanın En Zengin Şehirleri Raporu’nda New York City zirvedeki yerini koruyor.
1 milyon dolar veya daha fazla likit yatırım yapılabilir servete sahip yerleşik milyonerlerin sayısı söz konusu olduğunda, ABD, 1’inci sıradaki New York City de dahil olmak üzere ilk 50’de 11 şehirle başı çekiyor . New York şehri sakinlerinin sahip olduğu toplam servet şu anda 3 trilyon doları aşıyor ve bu rakam çoğu büyük G20 ülkesinde tutulan toplam servetten daha yüksek bir seviyeye denk geliyor. New York’ta şaşırtıcı bir şekilde 349 bin 500 milyoner, 744 santi-milyoner (100 milyon doların üzerinde yatırım yapılabilir servete sahip) ve 60 milyarder yaşıyor.
2’nci sırada, San Francisco şehri ve Silikon Vadisi’ni kapsayan Kuzey Kaliforniya’nın Körfez Bölgesi var. Körfez Bölgesi, son on yılda milyoner nüfusunu yüzde 82 oranında artırarak dünyanın en yüksek servet büyüme oranlarından birine sahip olarak 305 bin 700 milyoner, 675 santinoer ve 68 milyardere ev sahipliği yapıyor.
Singapur Yükselişte
Öte yandan, on yıl önce dünyanın en zengin şehri olarak başı çeken Tokyo son on yılda yerleşik yüksek net değerli bireysel (HNWI) nüfusunda yüzde 5’lik bir düşüş yaşayarak sadece 298 bin 300 milyonerle 3’üncü sırada yer alıyor. Şehir devleti Singapur, son 10 yılda milyonerlerde yüzde 64’lük etkileyici bir artışın ardından küresel sıralamada iki sıra yükselerek 4’üncü sıraya yükselirken yakında Asya’nın en zengin şehri olarak Tokyo’yu yerinden etmeye hazır görünüyor. Yaygın olarak dünyadaki en iş dostu şehir olarak kabul edilen Singapur, aynı zamanda göç eden milyonerler için dünyanın en iyi destinasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Şehir şu anda 244 bin 800 yerleşik milyoner, 336 centi-milyoner ve 30 milyardere ev sahipliği yapıyor.