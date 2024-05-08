Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı

Singapur Yükselişte

Öte yandan, on yıl önce dünyanın en zengin şehri olarak başı çeken Tokyo son on yılda yerleşik yüksek net değerli bireysel (HNWI) nüfusunda yüzde 5’lik bir düşüş yaşayarak sadece 298 bin 300 milyonerle 3’üncü sırada yer alıyor. Şehir devleti Singapur, son 10 yılda milyonerlerde yüzde 64’lük etkileyici bir artışın ardından küresel sıralamada iki sıra yükselerek 4’üncü sıraya yükselirken yakında Asya’nın en zengin şehri olarak Tokyo’yu yerinden etmeye hazır görünüyor. Yaygın olarak dünyadaki en iş dostu şehir olarak kabul edilen Singapur, aynı zamanda göç eden milyonerler için dünyanın en iyi destinasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Şehir şu anda 244 bin 800 yerleşik milyoner, 336 centi-milyoner ve 30 milyardere ev sahipliği yapıyor.