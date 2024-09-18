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  4. Dünyanın milyarderleri bu burçlardan çıkıyor ; İşte en zengin 10 isim

Dünyanın milyarderleri bu burçlardan çıkıyor ; İşte en zengin 10 isim

Dünyanın en zengin olan 10 kişisinin burcu belli oldu

Dünyanın milyarderleri bu burçlardan çıkıyor ; İşte en zengin 10 isim - Sayfa 1

Burçlar insanların karakterlerine etki edebiliyor. Böyle olunca da çok çalışkan ve parayı seven burçlar parayı da adeta çekiyor. Dünyanın en zengin insanları da burçlarının özelliklerini tamı tamına karşılayabiliyor.

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Dünyanın milyarderleri bu burçlardan çıkıyor ; İşte en zengin 10 isim - Sayfa 2

hurriyet.com.tr’de yer alan dünyanın en prestijli iş dergilerinden Forbes'in yayınlamış olduğu listeye göre dünyanın en zengin iş adamlarının burç özellikleri şöyle:

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Dünyanın milyarderleri bu burçlardan çıkıyor ; İşte en zengin 10 isim - Sayfa 3

BİLL GATES - 86 MİLYAR DOLAR

Microsoft'un kurucusu Amerikalı Bill Gates'in serveti yaklaşık olarak 86 milyar dolar. 28 Ekim 1955 doğumlu Gates Akrep burcu.

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Dünyanın milyarderleri bu burçlardan çıkıyor ; İşte en zengin 10 isim - Sayfa 4

WARREN BUFFETT - 75.6 MİLYAR DOLAR

Berkshire Hathaway şirketinin sahibi Warren Buffett 75,6 milyar dolarlık servetiyle 2. sırada. 30 Ağustos 1930 doğumlu Buffett Başak burcu.

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