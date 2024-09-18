Dünyanın milyarderleri bu burçlardan çıkıyor ; İşte en zengin 10 isim
Dünyanın en zengin olan 10 kişisinin burcu belli oldu
Burçlar insanların karakterlerine etki edebiliyor. Böyle olunca da çok çalışkan ve parayı seven burçlar parayı da adeta çekiyor. Dünyanın en zengin insanları da burçlarının özelliklerini tamı tamına karşılayabiliyor.
hurriyet.com.tr’de yer alan dünyanın en prestijli iş dergilerinden Forbes'in yayınlamış olduğu listeye göre dünyanın en zengin iş adamlarının burç özellikleri şöyle:
BİLL GATES - 86 MİLYAR DOLAR
Microsoft'un kurucusu Amerikalı Bill Gates'in serveti yaklaşık olarak 86 milyar dolar. 28 Ekim 1955 doğumlu Gates Akrep burcu.
WARREN BUFFETT - 75.6 MİLYAR DOLAR
Berkshire Hathaway şirketinin sahibi Warren Buffett 75,6 milyar dolarlık servetiyle 2. sırada. 30 Ağustos 1930 doğumlu Buffett Başak burcu.