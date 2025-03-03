Düşük mevduatta yüzde 50 için son hafta! İşte 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi
TCMB tarafından 2025 yılının ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak. Piyasalarda 250 baz puanlık faiz indirimi beklenirken; mevduat faizlerinde düşük tutarlar için %50 oran bir bankada devam ediyor. Bankacılar, faiz indirimi halinde bu oranın da geri gelebileceğini ifade ediyor. Mart ayının ilk haftasında en yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL? İşte detaylar...
Piyasalarda mart ayı başlarken, faiz oranları cephesinde dikkatler perşembe günü gerçekleşecek TCMB toplantısına çevrildi. Yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde politika faiz oranı %45 seviyesinde bulunuyor. Ekonomistler, TCMB’nin bu toplantıda politika faiz oranını %42,50 seviyesine çekmesini bekliyor.
ŞUBAT ENFLASYONU BELİRLEYİCİ
Ocakta aylık enflasyonun %5 gerçekleşmesinin ardından şubat enflasyonuna yönelik ilk beklentiler %4 civarında oluşuyordu. Ancak muayene katılım paylarındaki artışta “geriye dönük indirime gidilmesi” ile birlikte, geçen aya ilişkin enflasyon beklentisi geriledi. Bugün açıklanacak şubat enflasyonunun %3 civarında gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.
HIZLA YÜZDE 50’NİN ALTINA GELDİ
Enflasyonun bu tahmine paralel gelmesi halinde TCMB’nin de 250 baz puanlık yeni bir indirim için elinin güçleneceği öngörülüyor. Bu arada politika faizindeki düşüşlere en hızlı tepkiyi mevduat faizleri veriyor. Aralık ayında en yüksek %56 seviyesinde bulunan mevduat faizleri, TCMB’den 2 indirim gelmesiyle birlikte hızla %50’nin altına çekilmişti.
BİR BANKADA YÜZDE 50 DEVAM EDİYOR
Mart ayının ilk haftasında en yüksek mevduat oranlarına bakıldığında; 250 bin TL’ye kadar olan tutarlar için bir bankada hâlâ %50’nin devam ettiği görülüyor. Yüksek tutarlı mevduatlar için ise en yüksek oran %48 olarak öne çıkıyor. Bankacılar, bu hafta faiz indirimi olması halinde en yüksek oranların da bir miktar geri gelebileceğini ifade ediyor.