Düşük mevduatta yüzde 50 için son hafta! İşte 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi

BİR BANKADA YÜZDE 50 DEVAM EDİYOR

Mart ayının ilk haftasında en yüksek mevduat oranlarına bakıldığında; 250 bin TL’ye kadar olan tutarlar için bir bankada hâlâ %50’nin devam ettiği görülüyor. Yüksek tutarlı mevduatlar için ise en yüksek oran %48 olarak öne çıkıyor. Bankacılar, bu hafta faiz indirimi olması halinde en yüksek oranların da bir miktar geri gelebileceğini ifade ediyor.