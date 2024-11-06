E-Devlet’ten kira dönemi başladı: Adım adım yapılacak işlemler
Kayıt dışı kira sözleşmeleri dönemi sona erdi. Artık ev sahipleri e-Devlet üzerinden sözleşme hazırlayacak, kiracı da aynı yerde onaylayacak. Böylece haksız kira artışlarının önüne geçilmesi planlanıyor. Sözleşmeler anlaşmazlık durumlarında kanıt niteliğinde olacak. Peki adım adım hangi işlemler yapılacak? İşte detaylar...
Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasına ilişkin uygulama başladı. Uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları faydalanabiliyor.
Hizmetin ilk kısmında taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet'te "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da bu hizmetten kiraya verilebiliyor.