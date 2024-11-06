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E-Devlet’ten kira dönemi başladı: Adım adım yapılacak işlemler

Kayıt dışı kira sözleşmeleri dönemi sona erdi. Artık ev sahipleri e-Devlet üzerinden sözleşme hazırlayacak, kiracı da aynı yerde onaylayacak. Böylece haksız kira artışlarının önüne geçilmesi planlanıyor. Sözleşmeler anlaşmazlık durumlarında kanıt niteliğinde olacak. Peki adım adım hangi işlemler yapılacak? İşte detaylar...

E-Devlet’ten kira dönemi başladı: Adım adım yapılacak işlemler - Sayfa 1

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasına ilişkin uygulama başladı. Uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları faydalanabiliyor.

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E-Devlet’ten kira dönemi başladı: Adım adım yapılacak işlemler - Sayfa 2

Hizmetin ilk kısmında taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet'te "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak.

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E-Devlet’ten kira dönemi başladı: Adım adım yapılacak işlemler - Sayfa 3

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da bu hizmetten kiraya verilebiliyor.

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E-Devlet’ten kira dönemi başladı: Adım adım yapılacak işlemler - Sayfa 4

Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabiliyor.

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