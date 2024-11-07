e-Devlet'ten kira sözleşmesi devrede! İşte ev sahibi ve kiracıların dikkat etmesi gerekenler
e-Devlet'ten kira sözleşmesi zorunlu hale geldi. Ev sahibi ve kiracılar artık kiralamalarda sözleşmelerini e-Devlet üzerinden hazırlayacak. Uygulamada ilk olarak İlk etapta ev sahibi, kiracı ve kefiller hizmeti kullanabilecek. Peki, Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? Hangi bilgiler gerekiyor? Kira sözleşmesinde onay nasıl veriliyor? İşte tüm yönleriyle e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi hazırlama…
Kiralamalarda artık yeni bir dönem başlıyor. Uygulamadaki düzensizliklerin giderilmesi amacıyla devreye alınan e-Devlet'ten kira sözleşmesi dönemi başladı. Kiracı ve ev sahipleri için e-Devlet’te uygulama resmen devreye girdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemeyi “Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden hızlı, kolay ve güvenilir şekilde hazırlanabiliyor” diyerek uygulamayı duyurdu.
E-Devlet üzerinden başlatılan uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları faydalanabiliyor. Hizmet gerçek kişiler arasında düzenlenecek kira sözleşmesinde kullanılabiliyor. İşlem tarafları arasında tüzel kişi varsa hizmetten yararlanılamıyor.
e-Devlet'ten kira sözleşmesi sistemine nasıl giriş yapılır?
Kiracı ve ev sahibi iseniz sistemden kira sözleşmesini hazırlayabilirsiniz. Bunun için e-Devlet’e giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme girildikten sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘Kira Sözleşmesi İşlemleri’ hizmetinde sözleşme hazırlanabiliyor.